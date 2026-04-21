Компания Google оперативно устранила критическую уязвимость в своём AI-инструменте Antigravity, предназначенном для автоматизации процессов разработки программного обеспечения. Как сообщили исследователи, обнаруженная ошибка типа «инъекция промптов» позволяла злоумышленникам выполнять произвольные команды на целевом устройстве, несмотря на встроенные механизмы защиты.

Уязвимость была выявлена в ходе анализа безопасности инструмента Antigravity, который использует передовые технологии искусственного интеллекта для генерации и оптимизации кода. Исследователи подчеркнули, что подобные уязвимости особенно опасны, так как позволяют злоумышленникам обходить стандартные системы контроля доступа и внедрять вредоносный код в легитимные процессы.

Google оперативно отреагировала на сообщение об уязвимости и выпустила обновление, устраняющее проблему. В компании отметили, что никаких случаев эксплуатации данной уязвимости в реальных условиях зафиксировано не было. Тем не менее, разработчикам рекомендуется обновить свои версии Antigravity до последней версии, чтобы исключить любые потенциальные риски.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Учитывая растущую популярность AI-инструментов в разработке программного обеспечения, важно следить за обновлениями и своевременно устанавливать патчи безопасности. Это поможет минимизировать риски, связанные с эксплуатацией уязвимостей, и защитить свои проекты от потенциальных атак.