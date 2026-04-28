Google заключила с Министерством обороны США контракт на сумму до 100 миллионов долларов, предусматривающий разработку решений на базе искусственного интеллекта для секретных военных операций. Это сотрудничество вызвало значительное внутреннее противодействие среди сотрудников компании, которые опасаются этических последствий использования ИИ в военных целях.

Хронология событий

Впервые информация о контракте Project Maven, предшественнике текущего соглашения, появилась в 2018 году. Тогда Google участвовала в разработке ИИ для анализа видеоматериалов с дронов, что привело к массовым протестам внутри компании и увольнениям. В результате Google отказалась от продления контракта по Project Maven и опубликовала свои принципы этичного использования ИИ, запрещающие разработку оружия на его основе. Однако, несмотря на эти заявления, в 2020 году стало известно о новом соглашении с Пентагоном, которое, по данным Decrypt, оценивается в $100 млн. Этот контракт, получивший название Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), предполагает предоставление облачных сервисов и разработку ИИ для обработки секретных данных. В отличие от Project Maven, новый проект не связан напрямую с анализом изображений для целеуказания, но его секретность и военное применение вновь подняли вопросы о корпоративной этике.

Ключевые цифры и метрики

Общая сумма контракта JWCC, заключенного Пентагоном с четырьмя технологическими гигантами — Google, Amazon, Microsoft и Oracle — составляет до 9 миллиардов долларов в течение пяти лет. Доля Google в этом соглашении оценивается в 100 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем у других участников: например, Microsoft и Amazon получили крупные ассигнования на аналогичные проекты. Для сравнения, годовая выручка Google Cloud в 2023 году превысила 33 миллиарда долларов, что делает военный контракт относительно небольшой частью общего дохода, но стратегически важным с точки зрения доступа к государственным заказам. Проект Maven в 2018 году приносил Google около 15 миллионов долларов, что также было незначительной суммой для корпорации, но вызвало беспрецедентный резонанс.

Что говорят участники рынка

Внутренние источники Google, пожелавшие остаться анонимными, выражают глубокую обеспокоенность. Они указывают на то, что компания, декларировавшая отказ от участия в разработке ИИ для оружия, фактически вернулась к сотрудничеству с военными. Один из сотрудников отметил, что «этот контракт ставит под сомнение наши этические принципы». Представители Google, в свою очередь, заявляют, что их участие в JWCC ограничивается предоставлением стандартных облачных сервисов и инструментов ИИ, которые не нарушают их принципы. Они подчеркивают, что технологии Google призваны повышать безопасность и эффективность, а не способствовать созданию автономного оружия. Однако критики указывают на то, что даже «стандартные» инструменты ИИ, используемые в секретных военных проектах, могут быть адаптированы для целей, противоречащих этическим нормам.

Российский угол

Для российского рынка технологий и майнинга, где курс рубля к доллару на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1, подобные контракты подчеркивают стратегическую важность развития собственных ИИ-решений и облачных инфраструктур. В России, где промышленные майнинг-площадки в Иркутской области или Красноярском крае получают электроэнергию по тарифу 3-5 ₽/кВт·ч, активно развиваются дата-центры, которые потенциально могут быть использованы для высокопроизводительных вычислений, включая ИИ. Однако отсутствие аналогичных по масштабу государственных контрактов на разработку ИИ для оборонного сектора, а также более строгое регулирование в сфере цифровых активов (например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах»), создают иные условия для развития технологий. Российские компании, работающие с ИИ, в основном ориентированы на гражданские секторы, такие как финансовые услуги, медицина и логистика. По нашей оценке, отечественные разработки в области ИИ для оборонного сектора пока не достигают уровня, сопоставимого с американскими гигантами, что требует увеличения инвестиций и кадрового потенциала.

Итог

Сотрудничество Google с Пентагоном по контракту JWCC, оцениваемому в 100 миллионов долларов, демонстрирует продолжающуюся напряженность между коммерческими интересами технологических компаний и этическими принципами их сотрудников. Несмотря на прошлые протесты и публичные заявления об отказе от участия в разработке ИИ для военных целей, Google вновь оказалась вовлечена в секретные оборонные проекты. Это событие подчеркивает сложность балансирования между прибылью, государственными заказами и корпоративной социальной ответственностью, а также поднимает важные вопросы о прозрачности и контроле над развитием искусственного интеллекта в глобальном масштабе.