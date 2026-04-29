За последние сутки Alphabet и Microsoft опубликовали финансовые результаты за первый квартал 2024 года, значительно превысив прогнозы аналитиков. Google Cloud показал рост на 63%, а AI-направление Microsoft достигло годового уровня доходов в $37 млрд.
Что зафиксировано
Alphabet сообщил о выручке в $80,5 млрд, что на 15% выше прогнозов. Microsoft показал $61,9 млрд, увеличив доходы на 17%. Основной драйвер роста — облачные сервисы и AI-решения.
Причины
Рост обусловлен активным внедрением AI-технологий в корпоративный сектор. Microsoft интегрирует ChatGPT в свои продукты, а Google развивает Bard и другие AI-инструменты.
Цифры и метрики
- Google Cloud: $9,57 млрд (+63%)
- Microsoft AI: годовой уровень доходов $37 млрд
- Общая выручка Alphabet: $80,5 млрд
- Общая выручка Microsoft: $61,9 млрд
Что будет дальше
Ожидается усиление конкуренции между Google, Microsoft и OpenAI. В редакции MinerWorld отмечают, что к концу 2024 года совокупные инвестиции в AI могут превысить $200 млрд.
Уроки для российского майнера
Российские майнеры могут рассмотреть возможность инвестиций в AI-ориентированные проекты. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 доходы в рублях могут быть существенными. Кроме того, развитие AI-технологий может стимулировать спрос на вычислительные мощности, что положительно скажется на рынке майнинга.
Комментарии0