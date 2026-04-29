Alphabet и Microsoft превысили прогнозы за первый квартал 2024 года, демонстрируя рост AI-бизнеса до $37 млрд. Как это повлияет на российский рынок?

За последние сутки Alphabet и Microsoft опубликовали финансовые результаты за первый квартал 2024 года, значительно превысив прогнозы аналитиков. Google Cloud показал рост на 63%, а AI-направление Microsoft достигло годового уровня доходов в $37 млрд.

Что зафиксировано

Alphabet сообщил о выручке в $80,5 млрд, что на 15% выше прогнозов. Microsoft показал $61,9 млрд, увеличив доходы на 17%. Основной драйвер роста — облачные сервисы и AI-решения.

Причины

Рост обусловлен активным внедрением AI-технологий в корпоративный сектор. Microsoft интегрирует ChatGPT в свои продукты, а Google развивает Bard и другие AI-инструменты.

Цифры и метрики

Google Cloud: $9,57 млрд (+63%)

Microsoft AI: годовой уровень доходов $37 млрд

Общая выручка Alphabet: $80,5 млрд

Общая выручка Microsoft: $61,9 млрд

Что будет дальше

Ожидается усиление конкуренции между Google, Microsoft и OpenAI. В редакции MinerWorld отмечают, что к концу 2024 года совокупные инвестиции в AI могут превысить $200 млрд.

Уроки для российского майнера

Российские майнеры могут рассмотреть возможность инвестиций в AI-ориентированные проекты. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 доходы в рублях могут быть существенными. Кроме того, развитие AI-технологий может стимулировать спрос на вычислительные мощности, что положительно скажется на рынке майнинга.