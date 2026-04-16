Алеш Михл, глава Чешского национального банка, подтвердил свое участие в конференции Bitcoin 2026, где он представит доклад о включении биткоина в валютные резервы. Это событие станет первым случаем, когда действующий руководитель центрального банка выступит на Bitcoin Conference.

Глава Чешского национального банка представит стратегию диверсификации резервов биткоином

Алеш Михл, управляющий Чешского национального банка (ЧНБ), официально подтвердил свое участие в крупной международной конференции Bitcoin 2026. Он выступит с ключевым докладом под названием «Диверсификация резервов центрального банка с помощью биткоина» 28 апреля в 10:20 по тихоокеанскому времени на сцене Nakamoto в отеле The Venetian Resort в Лас-Вегасе. Это событие знаменует собой исторический момент, поскольку Михл станет первым действующим главой центрального банка, который выступит на Bitcoin Conference, что подчеркивает растущий интерес к цифровым активам в традиционных финансовых институтах.

Предложение Михла, озвученное в январе 2025 года, о выделении до 5% от €140 миллиардов резервов ЧНБ на покупку биткоина вызвало широкий резонанс в мировом финансовом сообществе. В качестве основного аргумента он привел низкую корреляцию биткоина с традиционными активами, такими как облигации, что делает его привлекательным инструментом для диверсификации. Эта инициатива столкнулась с сопротивлением со стороны представителей центральных банков, включая президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая публично выразила уверенность, что биткоин никогда не войдет в резервы центральных банков ЕС. Несмотря на критику, Алеш Михл, чья страна не использует евро, не изменил своей позиции.

Практические шаги и реакция рынка

В ноябре 2025 года Чешский национальный банк сделал свои первые шаги в мире цифровых активов, приобретя тестовый портфель на сумму $1 миллион. Этот портфель включал биткоин, стейблкоин, привязанный к доллару США, и токенизированный депозит. Эти операции были проведены в рамках CNB Lab с целью изучения операционных аспектов владения блокчейн-инструментами с точки зрения центрального банка. Михл подчеркнул, что это не спекулятивная деятельность, а скорее упражнение в подготовке к будущему финансовому ландшафту. «Целью было протестировать децентрализованный биткоин с точки зрения центрального банка и оценить его потенциальную роль в диверсификации наших резервов», — заявил он. — «Мы будем постоянно информировать общественность о нашем опыте и представим оценку через два-три года».

Предстоящее выступление Михла на Bitcoin 2026 предоставит уникальную возможность получить представление о внутреннем функционировании центрального банка, который перешел от теоретических обсуждений к фактической покупке биткоина. Его доклад, несомненно, привлечет внимание к тому, как глобальная монетарная система начинает реагировать на появление новых цифровых активов. Конференция Bitcoin 2026, которая пройдет с 27 по 29 апреля в Лас-Вегасе, обещает стать одним из крупнейших событий года в криптоиндустрии, собрав разработчиков, инвесторов, майнеров, политиков, технологов и новичков со всего мира.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Участие главы центрального банка Чехии в конференции Bitcoin 2026 и его открытая позиция по включению биткоина в государственные резервы являются важным сигналом для всего крипторынка, включая майнеров и инвесторов из России и СНГ. Это демонстрирует растущее признание биткоина как легитимного финансового актива на институциональном уровне, что может способствовать дальнейшей легализации и интеграции криптовалют в мировую экономику. Для майнеров это потенциально означает увеличение спроса на биткоин в долгосрочной перспективе, что может положительно сказаться на стабильности и прибыльности майнинга. Для инвесторов это подтверждает тезис о биткоине как о средстве диверсификации портфеля и защите от инфляции, особенно в условиях геополитической нестабильности. Хотя прямого влияния на регулирование криптовалют в РФ и СНГ это событие не окажет, оно формирует глобальный тренд, который рано или поздно затронет и эти регионы, подталкивая местные регуляторы к более конструктивному диалогу с криптоиндустрией.