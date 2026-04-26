Генеральный директор крупной криптовалютной биржи Bybit, Бен Чжоу, выразил уверенность в том, что правительства различных стран в ближайшем будущем значительно усилят надзор за сферой децентрализованных финансов (DeFi). Это заявление прозвучало в контексте растущего внимания мировых регуляторов к криптовалютному рынку в целом и его децентрализованным сегментам в частности.

По словам Чжоу, текущая ситуация, когда многие DeFi-проекты функционируют без чёткого правового поля, не может продолжаться долго. Он отметил, что регуляторы по всему миру уже активно изучают механизмы работы децентрализованных протоколов и готовятся внедрять соответствующие нормативные акты. Основными причинами такого ужесточения являются опасения, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, защитой инвесторов и общей финансовой стабильностью. Децентрализованный характер DeFi, который изначально задумывался как преимущество, теперь становится вызовом для традиционных регуляторных подходов.

Чжоу подчеркнул, что регуляторы стремятся к тому, чтобы все участники финансового рынка, включая децентрализованные платформы, соблюдали базовые принципы «знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML). В то время как централизованные биржи, подобные Bybit, уже давно интегрировали эти требования в свою операционную деятельность, для многих DeFi-протоколов это представляет серьёзную архитектурную и идеологическую проблему. Он также указал на то, что отсутствие единого центра ответственности в DeFi затрудняет применение традиционных методов регулирования, что подталкивает власти к поиску новых подходов.

Руководитель Bybit также упомянул, что усиление контроля может проявляться в различных формах, включая требования к разработчикам протоколов, операторам фронтендов, поставщикам ликвидности и даже к пользователям. Не исключено появление новых лицензионных требований или ужесточение существующих правил для компаний, предоставляющих доступ к DeFi-сервисам. Это может привести к тому, что некоторые децентрализованные проекты будут вынуждены адаптироваться к новым условиям, внедряя элементы централизации или ограничивая доступ для пользователей из определённых юрисдикций.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ?

Для пользователей и участников крипторынка в России и странах СНГ прогноз Бена Чжоу означает, что эпоха относительно свободного и нерегулируемого использования DeFi-протоколов может подойти к концу. Усиление глобального регулирования, вероятно, отразится и на локальных рынках, поскольку международные стандарты часто становятся основой для национального законодательства. Это может привести к ужесточению требований к идентификации пользователей, ограничению доступа к некоторым DeFi-сервисам или появлению новых налоговых обязательств. Инвесторам и разработчикам следует внимательно отслеживать изменения в законодательстве и быть готовыми к адаптации своих стратегий и продуктов к новым регуляторным реалиям. В условиях, когда многие страны, включая Россию, активно работают над законодательной базой для цифровых активов, предсказания Чжоу могут стать важным ориентиром для будущих изменений в регулировании.