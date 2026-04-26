Генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что одного лишь регулирования MiCA недостаточно для обеспечения прибыльности криптобирж на европейском рынке. По его словам, для успешной работы компаниям потребуется получить дополнительные лицензии, что может занять годы.

Регулирование MiCA и перспективы криптобирж в Европе

Генеральный директор крупной криптовалютной биржи Bybit, Бен Чжоу, выразил мнение, что введение всеобъемлющего регулирования MiCA (Markets in Crypto-Assets) в Европейском союзе, хотя и является значительным шагом, само по себе не гарантирует прибыльности для криптокомпаний, работающих на этом рынке. В недавнем интервью Чжоу подчеркнул, что для достижения финансового успеха и безубыточности в Европе биржам потребуется получить ряд дополнительных лицензий, помимо тех, что предусмотрены MiCA.

По оценкам главы Bybit, его компания находится как минимум в двух годах от достижения точки безубыточности на европейском рынке. Это связано не только с необходимостью адаптации к новым правилам, но и с затратами на получение дополнительных разрешений, которые могут варьироваться в зависимости от конкретных услуг, предлагаемых биржами, и юрисдикций внутри ЕС. Например, для предоставления услуг по хранению активов, кредитованию или торговле деривативами могут потребоваться отдельные лицензии, выходящие за рамки базового регулирования MiCA.

Внедрение MiCA призвано создать единую регуляторную базу для криптовалютных активов и услуг на территории ЕС, что должно способствовать повышению прозрачности, защите инвесторов и снижению фрагментации рынка. Однако, как отмечает Бен Чжоу, сложность европейского регуляторного ландшафта заключается в том, что даже после вступления MiCA в силу, национальные законодательства и требования к лицензированию могут продолжать играть существенную роль. Это означает, что криптобиржам придется не только соответствовать общеевропейским стандартам, но и учитывать специфику каждой страны, где они планируют активно работать.

Такой подход требует значительных инвестиций в юридическую экспертизу, комплаенс-отделы и операционные процессы. Для майнеров, особенно тех, кто рассматривает возможность размещения мощностей в Европе или использования европейских криптобирж для торговли, это означает, что выбор платформы должен основываться не только на комиссиях и ликвидности, но и на её регуляторной устойчивости и способности работать в долгосрочной перспективе. Компании, которые смогут эффективно адаптироваться к многоуровневой регуляторной среде, вероятно, получат конкурентное преимущество.

Что это значит для рынка РФ и СНГ?

Для участников крипторынка из России и стран СНГ, особенно тех, кто взаимодействует с европейскими платформами, заявления Бена Чжоу указывают на продолжающуюся сложность и динамичность регуляторного поля. Хотя MiCA направлена на унификацию, процесс адаптации бирж будет долгим и затратным. Это может привести к тому, что некоторые платформы будут медленнее расширять спектр услуг или вовсе уйдут с европейского рынка, что потенциально сократит выбор для пользователей из СНГ, использующих европейские сервисы. Российским майнерам и инвесторам, работающим с международными биржами, следует внимательно отслеживать изменения в их лицензионной политике и доступности услуг в различных юрисдикциях.