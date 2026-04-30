Криптовалютная биржа Gemini, основанная братьями Уинклвосс, сделала значительный шаг в развитии своей инфраструктуры. Её подразделение Olympus получило лицензию Derivatives Clearing Organization (DCO) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это разрешение позволяет Gemini самостоятельно осуществлять клиринг деривативов, что ранее было прерогативой сторонних клиринговых палат. Этот шаг является частью более широкой стратегии Gemini по созданию полного стека регулируемых финансовых продуктов.

Кто, сколько, когда

Лицензия DCO была выдана подразделению Olympus, которое является частью экосистемы Gemini. Точная дата получения лицензии не уточняется, но новость об этом событии появилась в начале декабря 2024 года. Это не первый случай, когда Gemini активно взаимодействует с регуляторами: в мае 2024 года биржа уже получала одобрение на предложение фьючерсов на биткоин и эфириум, что стало важным этапом в её развитии. Получение DCO-лицензии завершает цикл, позволяя Gemini не только предлагать деривативы, но и самостоятельно управлять всеми аспектами их клиринга, что потенциально снижает издержки и повышает эффективность операций.

Как это работает технически

Лицензия Derivatives Clearing Organization (DCO) позволяет организации выступать в качестве центрального контрагента (CCP) для сделок с деривативами. В контексте криптовалют это означает, что Gemini Olympus будет принимать на себя риск неисполнения обязательств одной из сторон сделки, обеспечивая гарантии для обеих. Процесс клиринга включает в себя сверку сделок, расчет маржинальных требований, управление рисками и окончательное урегулирование позиций. Технически это реализуется через сложные системы, которые в режиме реального времени отслеживают позиции участников, рассчитывают их обязательства и требования, а также управляют залоговым обеспечением. Для Gemini это означает возможность интегрировать весь процесс от торговли до клиринга внутри своей платформы, что может предложить более высокую скорость исполнения и снижение операционных расходов. По нашим наблюдениям, такой подход к вертикальной интеграции финансовых услуг становится всё более распространённым среди крупных игроков крипторынка.

Реакция конкурентов

Получение Gemini лицензии DCO усиливает конкуренцию на рынке криптодеривативов, где уже активно работают такие гиганты, как CME Group, предлагающая фьючерсы на биткоин и эфириум, и Binance, с её обширным набором деривативных продуктов. В отличие от CME, которая является традиционной биржей с многолетним опытом работы на регулируемых рынках, Gemini стремится предложить аналогичные услуги, но с фокусом на цифровые активы. Этот шаг может вынудить других игроков рынка, особенно тех, кто работает в юрисдикциях с менее строгим регулированием, пересмотреть свои стратегии и, возможно, также начать движение в сторону получения дополнительных лицензий. В мае 2024 года, когда Gemini получила разрешение на фьючерсы, конкуренты уже начали оценивать потенциальное влияние на их долю рынка. Теперь, с полным клирингом, Gemini может предложить более привлекательные условия для институциональных инвесторов, ищущих регулируемые и безопасные продукты.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов, работающих в условиях постоянно меняющегося регулирования, новость о лицензии Gemini имеет косвенное, но важное значение. Хотя прямая торговля на Gemini может быть ограничена для граждан РФ из-за санкций и внутренних политик бирж, развитие регулируемых криптодеривативов в США указывает на общую тенденцию к легализации и институционализации рынка. Это может повлиять на глобальные цены активов, таких как биткоин, что напрямую сказывается на доходности майнинга. Например, при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, любая волатильность BTC, вызванная крупными институциональными игроками, может значительно изменить рублёвую выручку майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленный тариф составляет 3-5 ₽/кВт·ч. Российские инвесторы, использующие зарубежные платформы через VPN или другие методы, также могут получить доступ к более широкому спектру регулируемых продуктов. Однако, им необходимо учитывать риски, связанные с 115-ФЗ и потенциальными ограничениями на вывод средств. Развитие регулируемых продуктов на Западе также может подтолкнуть российские власти к более активной разработке собственного регулирования, включая реестр майнеров ФНС и правила налогообложения (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц), что создаст более предсказуемую среду для местных участников рынка.

Получение Gemini лицензии DCO является важным шагом к институционализации рынка криптодеривативов. Это демонстрирует стремление крупных игроков к работе в рамках строгого регулирования, что может привлечь больше традиционных финансовых институтов. Для глобального крипторынка это означает повышение прозрачности и снижение рисков, а для российских участников – косвенное влияние на ценообразование активов и потенциальное ускорение развития собственного регулирования.