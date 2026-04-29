Galaxy Digital инвестирует $20 млн в блокчейн-решение для кредитного рынка

Galaxy Digital возглавила раунд инвестиций в $20 млн в стартап Fence, который использует блокчейн для автоматизации процессов на кредитном рынке объемом $6 трлн.

Коротко: Galaxy Digital, криптоинвестиционная компания Майка Новограца, возглавила раунд финансирования стартапа Fence на $20 млн. Проект использует блокчейн и токенизацию для автоматизации ручных процессов в кредитном рынке объемом $6 трлн. Основные факты:

  • Общий объем кредитного рынка США — $6 трлн
  • Инвестиции Galaxy Digital — $20 млн
  • Цель Fence — автоматизация ручных процессов
  • Технология — блокчейн и токенизация

Развёрнуто по фактам

Fence разрабатывает блокчейн-решение для автоматизации процессов на кредитном рынке, где до сих пор активно используются ручные методы работы. Стартап привлек $20 млн в раунде финансирования, который возглавила Galaxy Digital. Проект направлен на оптимизацию таких процессов, как управление активами, расчеты и отчетность.

Что говорят данные

Кредитный рынок США оценивается в $6 трлн, при этом многие процессы до сих пор выполняются вручную. По данным Fence, автоматизация может сократить операционные издержки на 30-40%. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные решения могут быть востребованы и в России, где объем кредитного рынка составляет около $1 трлн.

Прогноз и риски

Внедрение блокчейн-технологий в кредитный рынок может столкнуться с рядом рисков, включая регуляторные ограничения и сопротивление традиционных игроков. Однако потенциальная экономия на операционных издержках делает проект привлекательным для инвесторов.

Чем это обернётся для российских игроков

В России кредитный рынок также испытывает потребность в автоматизации. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции Galaxy Digital эквивалентны примерно 1.8 млрд ₽. Российские компании могут перенять опыт Fence для оптимизации своих процессов, особенно в условиях роста числа промышленных майнинг-площадок в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Частые вопросы

Каков объем кредитного рынка США?
Общий объем кредитного рынка США составляет $6 трлн.
Какова сумма инвестиций Galaxy Digital в Fence?
Galaxy Digital инвестировала $20 млн в стартап Fence.
Какие технологии использует Fence?
Fence использует блокчейн и токенизацию для автоматизации процессов на кредитном рынке.

