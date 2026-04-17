Новая функция Tempo Zones позволяет предприятиям проводить приватные транзакции со стейблкоинами, но её централизованная архитектура вызывает критику.

Компания Tempo представила новую функцию под названием Zones, которая позволяет предприятиям проводить приватные и разрешённые транзакции со стейблкоинами на своём уровне 1 (layer-1). Однако эксперты отмечают, что централизованный контроль над системой может подорвать доверие пользователей.

Zones предназначена для корпоративных клиентов, которым необходима конфиденциальность при проведении транзакций. Функция позволяет создавать изолированные зоны, где транзакции остаются приватными и доступны только участникам конкретной зоны. Это особенно актуально для компаний, работающих с чувствительными данными.

Несмотря на потенциальные преимущества, архитектура Zones вызывает опасения у критиков. Система контролируется оператором, что возвращает элемент централизованного доверия, который противоречит основным принципам децентрализованных технологий. Это может стать препятствием для широкого внедрения функции.

Эксперты также отмечают, что подобные решения могут привести к фрагментации криптовалютной экосистемы. Создание изолированных зон для транзакций может ограничить взаимодействие между различными сетями и снизить общую прозрачность системы.

Что это значит

Для российских компаний и инвесторов функция Tempo Zones может стать инструментом для повышения конфиденциальности транзакций со стейблкоинами. Однако важно учитывать риски, связанные с централизованным контролем. Перед внедрением таких решений стоит тщательно оценить их влияние на безопасность и доверие пользователей.