Новая функция Cashtags в социальной сети X обеспечила глобальный торговый оборот в $1 млрд за первые 48 часов после запуска пилотной версии.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, представила новую функцию Cashtags, которая уже в первые 48 часов после запуска пилотной версии принесла глобальный торговый оборот в размере $1 млрд. Об этом сообщил директор по продукту X Никита Бир, подтвердив данные о впечатляющих результатах.

Что такое Cashtags?

Cashtags — это инструмент, позволяющий пользователям нажимать на тикеры акций и криптовалют, такие как $BTC, $ETH, $XRP и $DOGE, чтобы получить доступ к ценовым графикам в реальном времени, данным о настроениях и связанным публикациям без необходимости покидать приложение. Функция интегрирована с канадским брокером Wealthsimple, что позволяет совершать сделки прямо из ленты новостей.

Ограничения пилотного проекта

На данный момент доступ к Cashtags ограничен владельцами iPhone в США и Канаде. Кнопка покупки пока неактивна для американских пользователей, а поддержка устройств на базе Android и веб-версии ещё не реализована. Несмотря на это, функция уже показала значительный потенциал.

Сравнение с конкурентами

Аналитик сектора децентрализованных финансов Тхат Тхаанг отметил масштабы раннего успеха Cashtags, сравнив их с достижениями Robinhood. Для достижения сопоставимых ежедневных объёмов Robinhood потребовался год, тогда как X достиг $1 млрд всего за 48 часов.

«Первые 48 часов X: $1 млрд. Примерный объём в $1 млрд от пилотного проекта, который ещё даже не вышел на Android», — написал Тхат Тхаанг.

Перспективы X Money

Добавление торговых тегов происходит на фоне подготовки к релизу широкой платежной платформы X Money. Илон Маск заявил в марте, что ранний публичный доступ откроется в апреле. Однако данные Polymarket показывают вероятность запуска до 30 апреля на уровне 36%, что указывает на скептический настрой большинства трейдеров.

Реакция регуляторов

Сенатор Элизабет Уоррен выразила обеспокоенность по поводу предлагаемой доходности в 6% годовых и потенциального выпуска стейблкоина, потребовав от руководства компании предоставить письменный ответ до 21 апреля.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Пока функция Cashtags доступна только в США и Канаде, её успех может ускорить глобальное расширение. Российским инвесторам стоит следить за развитием платформы X Money, которая может стать новым инструментом для торговли криптовалютами и акциями.