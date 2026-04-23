Метео-Франс обратилось в полицию из-за аномальных ставок на Polymarket

Французское национальное метеорологическое агентство Météo-France инициировало полицейское расследование после того, как на децентрализованной платформе для предсказаний Polymarket были произведены крупные выплаты по необычайно точным ставкам на ежедневную максимальную температуру в Париже. Общая сумма выплат составила около 35 000 долларов США, что вызвало подозрения в возможном внешнем вмешательстве в работу метеорологических датчиков.

Подозрения возникли после того, как несколько пользователей Polymarket сделали ставки на крайне маловероятные исходы, касающиеся температуры, и выиграли значительные суммы. Эти ставки были сделаны на рынках, где источником данных служила информация от Météo-France. Агентство, в свою очередь, обнаружило признаки «вмешательства» в свои измерительные приборы, что могло повлиять на точность показаний. Представители Météo-France подчеркнули, что подобные инциденты могут подрывать доверие к официальным метеорологическим данным и создавать риски для общественной безопасности, особенно в случаях, когда точные прогнозы погоды критически важны.

Детали расследования и механизм Polymarket

Polymarket — это платформа, построенная на блокчейне, которая позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до спортивных результатов и погодных явлений. Выплаты на платформе осуществляются автоматически после подтверждения исхода события через оракулы, которые собирают данные из внешних источников. В данном случае, источником данных о температуре служили официальные данные Météo-France. Аномальные результаты ставок, при которых пользователи с высокой точностью предсказывали редкие температурные колебания, навели на мысль о возможном сговоре или прямом влиянии на метеорологическое оборудование.

Хотя Météo-France не предоставило конкретных деталей о характере «вмешательства», сам факт обращения в правоохранительные органы указывает на серьезность ситуации. Расследование будет направлено на выявление возможных кибератак на системы агентства или физического воздействия на метеорологические станции. Инцидент поднимает важные вопросы о безопасности данных, используемых децентрализованными платформами, и о потенциальных уязвимостях в системах, которые служат источниками информации для таких платформ.

Что это значит для криптоиндустрии и пользователей из РФ/СНГ

Этот инцидент подчеркивает растущую потребность в надежных и защищенных источниках данных для децентрализованных приложений, особенно для платформ предсказаний, где финансовые ставки могут быть высокими. Для инвесторов и пользователей из России и СНГ, активно участвующих в децентрализованных финансах (DeFi) и подобных платформах, это служит напоминанием о рисках, связанных с зависимостью от внешних данных. Важно понимать, что даже самые передовые блокчейн-технологии уязвимы, если их оракулы получают скомпрометированные или манипулированные данные. Это также может стать прецедентом для регуляторов, которые могут ужесточить требования к верификации данных для децентрализованных платформ, что, в свою очередь, может повлиять на доступность и условия использования таких сервисов для пользователей из нашего региона.