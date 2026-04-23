Fold запускает программу биткоин-бонусов для компаний

Компания Fold Holdings, известная своими продуктами, ориентированными на биткоин, представила новую инициативу — Программу биткоин-бонусов. Эта программа, являющаяся первым продуктом на платформе Fold Business, позволяет работодателям начислять сотрудникам регулярные бонусы в биткоинах, не внося изменений в действующие системы расчета заработной платы. Fold берет на себя все технические аспекты: конвертацию фиатных средств в биткоины, их хранение, а также управление графиками вестинга и доставку через приложение Fold.

Работодатели устанавливают размер бонусов в долларах США согласно своему стандартному графику выплаты зарплаты. В момент начисления Fold автоматически конвертирует указанную сумму в биткоины по текущему курсу. Таким образом, компании избегают прямого взаимодействия с управлением цифровыми активами и дополнительными процедурами комплаенса, связанными с криптовалютами.

Преимущества для бизнеса и сотрудников

Fold позиционирует Программу биткоин-бонусов как эффективный инструмент для мотивации и удержания персонала. Сотрудники получают возможность отслеживать и накапливать свои биткоины, превращая традиционный денежный бонус, который часто быстро тратится, в долгосрочный актив. Встроенные графики вестинга позволяют компаниям привязывать доступ к бонусам к стажу работы или достижению определенных показателей производительности, что способствует повышению лояльности и эффективности труда.

Среди первых партнеров, внедривших эту программу, — сеть ресторанов Steak ’n Shake. Компания предлагает биткоин-бонусы тысячам своих почасовых работников в США. Другой пример — Simple Mining, хостинговая компания для майнинга биткоинов в Айове, которая направляет 1% от зарплаты своих сотрудников в биткоины через эту программу. Эти средства становятся доступными в конце года, что, по мнению руководства, помогает сотрудникам лучше понимать и ценить актив, с которым они работают.

Программа биткоин-бонусов является частью более широкой B2B-стратегии Fold Business. В будущем платформа планирует расширить свои предложения, включив в них услуги по расчету заработной платы, корпоративные казначейские услуги в биткоинах, корпоративные карты и другие инструменты для предприятий, построенные на базе биткоина.

Ранее, в сентябре прошлого года, Fold уже заявляла о партнерстве со Stripe и Visa для запуска кредитной карты, ориентированной исключительно на биткоин. Эта карта предлагает до 3,5% кешбэка в биткоинах за повседневные покупки, а также до 10% кешбэка у избранных крупных ритейлеров, упрощая процесс получения криптовалютных вознаграждений.

Что это значит для рынка и майнеров

Запуск программы биткоин-бонусов от Fold свидетельствует о растущем интересе корпоративного сектора к интеграции криптовалют в свои финансовые и мотивационные системы. Это может способствовать дальнейшей легитимизации биткоина как средства накопления и платежа, а также увеличить его принятие среди широких слоев населения. Для российского и СНГ рынков, где регулирование криптовалют находится в стадии формирования, подобные инициативы пока остаются прерогативой западных компаний. Однако они показывают потенциальное направление развития корпоративных финансовых инструментов в будущем.

Для майнеров биткоина такие программы означают потенциальное увеличение спроса на актив. Чем больше компаний и частных лиц используют биткоин в повседневной деятельности, тем выше его ценность и, как следствие, привлекательность майнинга. Стабильный рост принятия биткоина способствует укреплению его позиций как децентрализованного финансового инструмента, что косвенно поддерживает всю экосистему, включая майнинговую индустрию. Майнерам важно следить за такими новостями, поскольку они отражают динамику рынка и могут влиять на долгосрочные перспективы их деятельности.