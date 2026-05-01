Федеральная налоговая служба (ФНС) начала массово отзывать право на упрощённую систему налогообложения (УСН) у индивидуальных предпринимателей, занимающихся майнингом криптовалюты. По данным издания «База», даже единичный факт добычи криптовалюты становится основанием для перевода всего бизнеса на общую систему налогообложения (ОСНО). Это увеличивает налоговую нагрузку в среднем в 2-3 раза.

Хронология событий

С 1 января 2025 года майнинг криптовалюты стал несовместим с упрощёнными налоговыми режимами. Эта норма закреплена в законе 418-ФЗ, который регулирует налогообложение цифровых активов. ФНС трактует новые правила максимально широко: право на УСН теряют даже те предприниматели, для которых майнинг не был основным видом деятельности или носил эпизодический характер.

Ключевые цифры и метрики

Переход с УСН на ОСНО увеличивает налоговую нагрузку с 6% от оборота или 15% от прибыли до:

НДФЛ по прогрессивной шкале от 13% до 22% для физических лиц и ИП

Налога на прибыль 25% для организаций

Обязательного НДС 20%

В случае с предпринимателем Владиславом Михалевым ФНС доначислила 17 млн рублей налогов, хотя его чистая прибыль от майнинга за год составила всего 81 тысячу рублей.

Что говорят участники рынка

«ФНС фактически ставит крест на легальном майнинге для малого бизнеса, — отмечает юрист криптовалютной ассоциации. — Даже если предприниматель соблюдал все лимиты по энергопотреблению (например, 6000 кВт·ч в месяц) и регистрировался в реестре майнеров ФНС, он всё равно теряет право на УСН».

Российский угол

Особенно сильно новые правила ударят по майнерам из регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-4 рубля за кВт·ч. По нашим наблюдениям, до 40% майнинговых мощностей в этих регионах принадлежит индивидуальным предпринимателям, которые теперь вынуждены либо уходить в тень, либо закрывать бизнес.

Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», доходы от майнинга должны декларироваться по курсу ЦБ РФ на дату получения. При текущем курсе около 90-95 рублей за доллар это создаёт дополнительные сложности для тех, кто получает выплаты в криптовалюте.