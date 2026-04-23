ФНС доначислила майнеру 17 млн рублей из-за некорректного статуса ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предъявила предпринимателю из Санкт-Петербурга требование об уплате дополнительных 17 миллионов рублей налогов. Причиной стало то, что майнер, имеющий статус индивидуального предпринимателя, попытался задекларировать свои доходы от добычи криптовалют как физическое лицо. Этот случай, о котором сообщило издание «Бизнес FM», подчёркивает растущее внимание регуляторов к налогообложению криптовалютной деятельности в России и возможные последствия для участников рынка, игнорирующих установленные правила.

Согласно информации, предприниматель занимался майнингом криптовалют, используя для этого значительные вычислительные мощности. Когда подошло время декларирования доходов, он решил подать декларацию как обычное физическое лицо, что подразумевает иной налоговый режим и, как правило, меньшую налоговую нагрузку по сравнению с ИП, особенно если деятельность ведётся систематически и приносит существенный доход. Однако, поскольку у него уже был зарегистрирован статус индивидуального предпринимателя, ФНС расценила его действия как попытку уклонения от уплаты налогов, причитающихся с коммерческой деятельности.

Доначисление в 17 миллионов рублей включает не только основную сумму налога, но и пени, а также штрафы за несвоевременную или некорректную уплату. Этот прецедент является важным сигналом для всех, кто занимается майнингом в России, особенно для тех, кто рассматривает эту деятельность как основной источник дохода. Он демонстрирует, что налоговые органы активно мониторят операции с криптовалютами и готовы применять меры в случае выявления нарушений. В данном случае ключевым фактором стало наличие у майнера статуса ИП, что автоматически переводит его деятельность в разряд предпринимательской со всеми вытекающими налоговыми обязательствами.

Подобные ситуации возникают из-за неопределённости в регулировании криптовалют, которая до недавнего времени позволяла некоторым участникам рынка интерпретировать законодательство в свою пользу. Однако с принятием закона «О цифровых финансовых активах» и последующими разъяснениями Минфина и ФНС, позиция государства становится всё более чёткой: систематическая деятельность по майнингу, приносящая доход, должна облагаться налогами как предпринимательская. Это означает, что майнеры, особенно те, кто использует специализированное оборудование (ASIC-майнеры) и инвестирует значительные средства в инфраструктуру, должны тщательно подходить к выбору организационно-правовой формы и налогового режима.

Что это значит для майнеров из РФ и СНГ?

Данный случай служит серьёзным предупреждением для всех майнеров в России и странах СНГ, где регулирование криптовалют также ужесточается. Если вы занимаетесь майнингом систематически и получаете от этого прибыль, крайне важно правильно оформить свою деятельность. Для российских майнеров это означает необходимость регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и выбор соответствующего налогового режима (например, УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы»). Попытки декларировать доходы от майнинга как доходы физического лица при наличии признаков предпринимательской деятельности могут привести к крупным доначислениям, штрафам и пеням, как это произошло в Санкт-Петербурге. Для майнеров, использующих ASIC-оборудование, это особенно актуально, поскольку такие инвестиции однозначно свидетельствуют о систематическом характере деятельности и намерении получать прибыль. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом для определения оптимальной стратегии налогообложения и минимизации рисков.