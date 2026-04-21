Двенадцать ведущих европейских банков объединились в консорциум Qivalis для создания и запуска собственного евро-стейблкоина. Платформа Fireblocks выбрана технологическим партнером для обеспечения кастодиальных и инфраструктурных решений.

Европейские банки объединяются для запуска евро-стейблкоина

Двенадцать крупных европейских финансовых учреждений сформировали консорциум Qivalis с целью разработки и внедрения собственного стейблкоина, привязанного к евро. В состав этого объединения вошли такие известные банки, как Banca Sella, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB и UniCredit. Для реализации этого амбициозного проекта в качестве ключевого технологического партнера выбрана компания Fireblocks, специализирующаяся на инфраструктуре для цифровых активов.

Инициатива Qivalis направлена на создание регулируемого цифрового актива, который сможет использоваться для трансграничных платежей, расчетов в децентрализованных финансах (DeFi) и других блокчейн-приложениях, обеспечивая при этом стабильность и надежность, присущие традиционным банковским системам. Выбор Fireblocks обусловлен её проверенной репутацией в области безопасного хранения и управления цифровыми активами, что критически важно для банковского сектора.

Роль Fireblocks в проекте Qivalis

Fireblocks предоставит консорциуму Qivalis свою комплексную платформу для работы с цифровыми активами. Это включает в себя решения для безопасного хранения (кастодиальные услуги), выпуска стейблкоина, управления его жизненным циклом и обеспечения соответствия регуляторным требованиям. Технологии Fireblocks позволят банкам-участникам консорциума безопасно интегрировать операции с евро-стейблкоином в свои существующие финансовые системы, минимизируя риски и обеспечивая операционную эффективность.

«Наше сотрудничество с Qivalis подчеркивает растущий интерес традиционных финансовых институтов к потенциалу блокчейна и цифровых валют», — отметил представитель Fireblocks. — «Мы гордимся тем, что можем предоставить им необходимую инфраструктуру для безопасного и эффективного запуска евро-стейблкоина».

Потенциал евро-стейблкоинов и их влияние на рынок

Запуск банковского евро-стейблкоина может стать значимым шагом в развитии цифровых валют в Европе. В отличие от децентрализованных стейблкоинов, такие активы, поддерживаемые крупными банками и соответствующие строгим регуляторным нормам, могут получить широкое распространение как среди институциональных, так и среди розничных пользователей. Это открывает новые возможности для оптимизации платежных систем, снижения транзакционных издержек и повышения скорости расчетов, что особенно актуально для трансграничных операций.

Появление регулируемых банковских стейблкоинов также может усилить конкуренцию на рынке цифровых активов, стимулируя инновации и предлагая пользователям более надежные и прозрачные альтернативы. Это также может стать важным шагом к более широкому принятию технологии блокчейн в традиционной финансовой системе.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ запуск крупного банковского евро-стейблкоина, поддерживаемого консорциумом Qivalis, является важным индикатором институционализации криптоиндустрии. Это демонстрирует, что крупные финансовые игроки Европы активно интегрируют блокчейн-технологии, что может способствовать дальнейшему росту и легитимизации всего рынка цифровых активов. Появление такого стейблкоина может предложить более стабильный и регулируемый инструмент для работы с евро в цифровом формате, что потенциально может быть интересно для трансграничных расчетов и инвестиций, если будут доступны соответствующие шлюзы и сервисы. Для майнеров напрямую это событие не влияет на операционную деятельность, но косвенно подтверждает долгосрочный тренд на развитие блокчейн-инфраструктуры и расширение сферы применения цифровых активов.