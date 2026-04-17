СРОЧНО Крупный взлом на $290 млн затронул Ethereum и Arbitrum
Магазин
LIVE
BTC $75,098 ▼ 1.53% ETH $2,312 ▼ 2.05% BNB $620.25 ▼ 2.13% SOL $84.68 ▼ 2.85% XRP $1.4200 ▼ 1.26% TON $1.2900 ▼ 7.65%
DeFi 1 мин

Figure Technologies обвиняют в преувеличении роли блокчейна в кредитовании

Компания Figure Technologies столкнулась с критикой со стороны шорт-продавца Morpheus Research, который обвинил её в преувеличении использования блокчейна в кредитовании.

Компания Figure Technology Solutions оказалась в центре публичного скандала после того, как шорт-продавец Morpheus Research опубликовал отчёт, обвиняющий компанию в преувеличении роли блокчейна в её кредитных операциях. Morpheus Research, которая открыла короткие позиции на акции FIGR, назвала компанию "не более чем рискованным кредитором под залог недвижимости, маскирующимся под блокчейн-инноватора".

В отчёте утверждается, что система выдачи кредитов Figure не использует блокчейн, что подтверждается документами компании, поданными в SEC. Также Morpheus Research заявила, что продукты компании, такие как Figure Connect, Democratized Prime, YLDS и OPEN equity network, либо застопорились в развитии, либо поддерживаются исключительно внутренними ресурсами.

Акции FIGR находятся под давлением в последние недели, упав с январского максимума в $78 до примерно $37 на текущий момент. Компания вышла на биржу в сентябре 2025 года по цене $25 за акцию, привлекая $787,5 млн.

Figure Technologies и управляющая компания Van Eck оспаривают выводы отчёта Morpheus Research, утверждая, что блокчейн действительно играет ключевую роль в их операциях.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка этот случай подчеркивает важность тщательной проверки заявлений компаний о внедрении блокчейн-технологий. Несмотря на растущую популярность DeFi, не все проекты действительно используют блокчейн в своей деятельности, что может вводить инвесторов в заблуждение.

Частые вопросы

В чём обвиняют Figure Technologies?
Шорт-продавец Morpheus Research обвиняет компанию в преувеличении роли блокчейна в её кредитных операциях, утверждая, что система выдачи кредитов не использует блокчейн.
Как отреагировали акции FIGR на обвинения?
Акции FIGR упали с январского максимума в $78 до примерно $37 на текущий момент, что свидетельствует о негативной реакции рынка на обвинения.
Что это значит для инвесторов?
Этот случай подчеркивает важность тщательной проверки заявлений компаний о внедрении блокчейн-технологий, чтобы избежать вложения в проекты, которые могут вводить в заблуждение.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости