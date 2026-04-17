Компания Figure Technologies столкнулась с критикой со стороны шорт-продавца Morpheus Research, который обвинил её в преувеличении использования блокчейна в кредитовании.

Компания Figure Technology Solutions оказалась в центре публичного скандала после того, как шорт-продавец Morpheus Research опубликовал отчёт, обвиняющий компанию в преувеличении роли блокчейна в её кредитных операциях. Morpheus Research, которая открыла короткие позиции на акции FIGR, назвала компанию "не более чем рискованным кредитором под залог недвижимости, маскирующимся под блокчейн-инноватора".

В отчёте утверждается, что система выдачи кредитов Figure не использует блокчейн, что подтверждается документами компании, поданными в SEC. Также Morpheus Research заявила, что продукты компании, такие как Figure Connect, Democratized Prime, YLDS и OPEN equity network, либо застопорились в развитии, либо поддерживаются исключительно внутренними ресурсами.

Акции FIGR находятся под давлением в последние недели, упав с январского максимума в $78 до примерно $37 на текущий момент. Компания вышла на биржу в сентябре 2025 года по цене $25 за акцию, привлекая $787,5 млн.

Figure Technologies и управляющая компания Van Eck оспаривают выводы отчёта Morpheus Research, утверждая, что блокчейн действительно играет ключевую роль в их операциях.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка этот случай подчеркивает важность тщательной проверки заявлений компаний о внедрении блокчейн-технологий. Несмотря на растущую популярность DeFi, не все проекты действительно используют блокчейн в своей деятельности, что может вводить инвесторов в заблуждение.