FalconX и Sygnum объединились для запуска токенизированных кредитов для институциональных клиентов, обеспеченных залогом и контролируемых в реальном времени.

Кредитная платформа FalconX и швейцарский банк Sygnum объявили о партнёрстве для запуска токенизированных кредитов для институциональных клиентов. Продукт будет работать через специальный механизм (SPV), обеспеченный залогом и контролируемый в реальном времени.

Хронология событий

В марте 2024 года FalconX анонсировала запуск кредитной платформы для институциональных инвесторов. В апреле компания заключила партнёрство с Sygnum, чтобы расширить предложение за счёт токенизации активов. Первые транзакции планируются уже в мае. Подробнее — каталог ASIC-майнеров.

Ключевые цифры и метрики

Кредиты обеспечены залогом с коэффициентом покрытия 150%. Это значит, что для получения кредита на $1 млн клиент должен предоставить активы на $1,5 млн. Мониторинг залогового обеспечения происходит в режиме реального времени через блокчейн.

Что говорят участники рынка

«Токенизация кредитов позволяет нам предложить клиентам прозрачность и эффективность, недоступные в традиционных финансовых системах», — заявил CEO FalconX Рагху Ярлагадда. Подробнее — хостинг ASIC с льготным тарифом.

Российский угол

В России аналогичные продукты пока не развиты из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако в Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет около 3 ₽/кВт·ч, уже действуют несколько майнинг-ферм, которые могли бы стать потенциальными клиентами таких платформ.

В редакции MinerWorld отмечают, что токенизация кредитов может стать драйвером роста для майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край и Хакасия.