ЕЦБ выбирает открытые стандарты для цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделал значительный шаг к созданию независимой платежной инфраструктуры для цифрового евро, заключив соглашения с тремя европейскими организациями, специализирующимися на разработке стандартов. Цель этого партнерства — обеспечить функционирование цифровой валюты центрального банка (CBDC) на основе открытых протоколов, что позволит снизить доминирование международных платежных гигантов, таких как Visa и Mastercard, на европейском рынке.

Соглашения были подписаны с European Card Payment Cooperation (ECPC), nexo standards и Берлинской группой (Berlin Group). Эти организации предоставят техническую базу, которая будет доступна любому европейскому провайдеру платежных услуг. Это означает, что участникам рынка не придется платить комиссии глобальным карточным системам, что потенциально может удешевить транзакции и стимулировать инновации.

Три ключевых уровня платежных стандартов

Внедрение цифрового евро будет опираться на три основных уровня новых платежных стандартов:

CPACE от ECPC: Этот стандарт обеспечит бесконтактные транзакции через технологию NFC, что позволит использовать цифровое евро для повседневных покупок в магазинах.

Стандарты nexo: Они свяжут системы продавцов с серверами эквайеров, обеспечивая прием платежей в торговых точках и проведение операций через банкоматы.

Правила Берлинской группы: Эти правила охватывают переводы по номерам телефонов, проверку баланса и интеграцию приложений для продавцов, что расширяет функциональность и удобство использования цифрового евро.

Примечательно, что около 80% европейского рынка уже использует API Берлинской группы, поддерживающие открытый банкинг. Консорциум ECPC, созданный в 2020 году шестью платежными компаниями из Франции, Германии, Бельгии, Болгарии, Испании и Португалии, нацелен на развитие панъевропейских платежных решений. Nexo, международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Брюсселе, занимается стандартизацией платежных интерфейсов.

Снижение зависимости и расширение возможностей

Представители ЕЦБ неоднократно подчеркивали отсутствие единого открытого стандарта для платежных терминалов в Европе, что делает регион зависимым от закрытых систем и цифровых кошельков. Внедрение трех открытых протоколов позволит национальным платежным сервисам выйти за пределы внутренних рынков, используя существующие терминалы без необходимости перестройки инфраструктуры.

Европейские провайдеры получат возможность трансграничного масштабирования после того, как цифровое евро будет официально признано законным платежным средством. Эта инициатива перекликается со стратегией проекта Wero, который уже функционирует во Франции, Германии и Бельгии. Основная задача Wero — уменьшить зависимость от таких гигантов, как Visa, Mastercard и PayPal, предлагая европейскую альтернативу.

«Открытые стандарты цифрового евро предоставляют европейскую бесплатную альтернативу существующим частным стандартам, облегчают выход на рынок новым европейским провайдерам и дают европейским поставщикам платежных услуг и продавцам возможность выбора», — заявил член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Это решение ЕЦБ является стратегическим шагом к укреплению финансового суверенитета Европы и созданию более конкурентной и инновационной платежной среды. Открытые стандарты не только снизят издержки для бизнеса, но и предложат потребителям больше выбора и удобства, способствуя широкому распространению цифрового евро.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Хотя цифровой евро напрямую не влияет на майнеров или инвесторов из России и СНГ, это событие является важным прецедентом в развитии глобальной финансовой системы. Центральные банки по всему миру активно исследуют и внедряют CBDC, и подход ЕЦБ к созданию независимой инфраструктуры может стать моделью для других регионов. Для майнеров это косвенно указывает на растущий интерес к цифровым активам со стороны традиционных финансовых институтов, что в долгосрочной перспективе может повлиять на регулирование и принятие криптовалют. Для инвесторов из РФ/СНГ это сигнал о том, что мировые финансовые системы движутся в сторону цифровизации, что может создать новые возможности и вызовы на рынке цифровых активов.