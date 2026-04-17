Ethereum демонстрирует беспрецедентный рост активности
Сеть Ethereum достигла нового исторического максимума по количеству обработанных транзакций в первом квартале 2026 года. Согласно последним данным, за этот период было зафиксировано 200,4 миллиона транзакций, что стало первым случаем, когда квартальный объём превысил отметку в 200 миллионов. Этот результат знаменует собой кульминацию трёхлетнего периода восстановления и значительного роста активности в блокчейне.
Предыдущие годы были отмечены колебаниями в использовании сети. В 2023 году количество транзакций достигало своих минимальных значений, что было связано с общим спадом на криптовалютном рынке и снижением интереса к децентрализованным приложениям. Однако с начала 2024 года наблюдается устойчивая тенденция к росту, которая усилилась в 2025 году и привела к текущим рекордным показателям. Текущий объём транзакций более чем вдвое превышает показатели, зафиксированные в периоды спада 2023 года, что свидетельствует о значительном оживлении интереса и использовании сети.
Рост активности в сети Ethereum можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это общее восстановление и бычий тренд на рынке криптовалют, который традиционно стимулирует использование децентрализованных платформ. Во-вторых, развитие и расширение экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) продолжает привлекать новых пользователей и разработчиков. В-третьих, постоянные улучшения в масштабируемости и эффективности сети, включая развитие решений второго уровня (Layer 2), таких как Optimism, Arbitrum и Polygon, способствуют снижению комиссий и увеличению пропускной способности, делая Ethereum более доступным и привлекательным для широкого круга пользователей.
Эти факторы в совокупности привели к тому, что Ethereum не только восстановился после предыдущих спадов, но и превзошёл свои прошлые пиковые значения, демонстрируя устойчивый потенциал для дальнейшего роста и развития. Увеличение числа транзакций также указывает на растущую утилитарность сети для различных децентрализованных приложений, от финансовых протоколов до игровых платформ и систем управления идентификацией.
Что это значит для пользователей и инвесторов из РФ/СНГ
Для инвесторов и пользователей из России и стран СНГ рекордный рост транзакций в сети Ethereum является важным индикатором здоровья и востребованности блокчейна. Увеличение активности обычно коррелирует с ростом спроса на ETH, что может положительно сказаться на его стоимости в долгосрочной перспективе. Это также подтверждает устойчивость и адаптивность экосистемы Ethereum к меняющимся рыночным условиям. Для майнеров, хотя Ethereum перешёл на Proof-of-Stake, общая активность в сети косвенно влияет на доходность проектов, связанных с инфраструктурой или L2-решениями, которые могут использовать вычислительные мощности. Инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием сети и её масштабируемости, так как это будет определять её способность обрабатывать ещё большие объёмы транзакций без значительного увеличения комиссий.
