В первом квартале 2026 года сеть Ethereum обработала более 200 миллионов транзакций, достигнув исторического максимума и демонстрируя значительный рост после трёхлетнего периода восстановления. Этот показатель более чем вдвое превышает минимумы 2023 года.

Ethereum демонстрирует беспрецедентный рост активности

Сеть Ethereum достигла нового исторического максимума по количеству обработанных транзакций в первом квартале 2026 года. Согласно последним данным, за этот период было зафиксировано 200,4 миллиона транзакций, что стало первым случаем, когда квартальный объём превысил отметку в 200 миллионов. Этот результат знаменует собой кульминацию трёхлетнего периода восстановления и значительного роста активности в блокчейне.

Предыдущие годы были отмечены колебаниями в использовании сети. В 2023 году количество транзакций достигало своих минимальных значений, что было связано с общим спадом на криптовалютном рынке и снижением интереса к децентрализованным приложениям. Однако с начала 2024 года наблюдается устойчивая тенденция к росту, которая усилилась в 2025 году и привела к текущим рекордным показателям. Текущий объём транзакций более чем вдвое превышает показатели, зафиксированные в периоды спада 2023 года, что свидетельствует о значительном оживлении интереса и использовании сети.

Рост активности в сети Ethereum можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это общее восстановление и бычий тренд на рынке криптовалют, который традиционно стимулирует использование децентрализованных платформ. Во-вторых, развитие и расширение экосистемы децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT) продолжает привлекать новых пользователей и разработчиков. В-третьих, постоянные улучшения в масштабируемости и эффективности сети, включая развитие решений второго уровня (Layer 2), таких как Optimism, Arbitrum и Polygon, способствуют снижению комиссий и увеличению пропускной способности, делая Ethereum более доступным и привлекательным для широкого круга пользователей.

Эти факторы в совокупности привели к тому, что Ethereum не только восстановился после предыдущих спадов, но и превзошёл свои прошлые пиковые значения, демонстрируя устойчивый потенциал для дальнейшего роста и развития. Увеличение числа транзакций также указывает на растущую утилитарность сети для различных децентрализованных приложений, от финансовых протоколов до игровых платформ и систем управления идентификацией.

Что это значит для пользователей и инвесторов из РФ/СНГ

Для инвесторов и пользователей из России и стран СНГ рекордный рост транзакций в сети Ethereum является важным индикатором здоровья и востребованности блокчейна. Увеличение активности обычно коррелирует с ростом спроса на ETH, что может положительно сказаться на его стоимости в долгосрочной перспективе. Это также подтверждает устойчивость и адаптивность экосистемы Ethereum к меняющимся рыночным условиям. Для майнеров, хотя Ethereum перешёл на Proof-of-Stake, общая активность в сети косвенно влияет на доходность проектов, связанных с инфраструктурой или L2-решениями, которые могут использовать вычислительные мощности. Инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием сети и её масштабируемости, так как это будет определять её способность обрабатывать ещё большие объёмы транзакций без значительного увеличения комиссий.