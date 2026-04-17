Проект Ketman, получивший финансирование в рамках программы ETH Rangers от Ethereum Foundation, за шесть месяцев выявил более 100 северокорейских IT-агентов, действовавших в криптокомпаниях под фиктивными личностями. Результаты работы были опубликованы в отчете фонда, подводящем итоги программы, запущенной в конце 2024 года для поддержки независимых исследователей в области безопасности экосистемы Ethereum.

Масштабы проблемы

Северокорейские IT-специалисты уже несколько лет активно внедряются в Web3-компании, используя поддельные личности. Их цель — не только заработок, но и сбор разведывательных данных, а также получение доступа к инфраструктуре проектов. За многими из таких операций стоит группировка Lazarus Group, известная своими кибератаками на криптоиндустрию.

Команда Ketman за полгода задокументировала 100 таких агентов и уведомила 53 проекта о возможном присутствии в их штате северокорейских операторов. Исследователи использовали уникальные методы идентификации, основанные на анализе тактики, поведения и операционных моделей, характерных для IT-специалистов из КНДР.

Методы обнаружения

Среди ключевых признаков, которые помогли выявить агентов, были:

повторное использование аватаров и метаданных профиля на нескольких аккаунтах GitHub под разными именами;

случайное раскрытие несвязанных адресов электронной почты во время совместного использования экрана;

противоречия между заявленным гражданством и установленным системным языком (например, русский язык по умолчанию);

специфические поведенческие паттерны и нетипичные часы работы для указанного часового пояса.

Подробная методология обнаружения не раскрывается, однако команда Ketman разработала инструмент с открытым исходным кодом для автоматического выявления подозрительной активности на GitHub. Кроме того, совместно с организацией Security Alliance был создан отраслевой стандарт верификации для идентификации IT-работников из КНДР при найме.

«Эта работа напрямую устраняет одну из наиболее острых угроз операционной безопасности, с которыми сталкивается экосистема Ethereum сегодня», — отметили в отчете Ethereum Foundation.

Итоги программы ETH Rangers

Программа ETH Rangers поддержала 17 стипендиатов, чья деятельность охватывала широкий спектр задач: от исследования уязвимостей и разработки инструментов безопасности до анализа угроз и реагирования на инциденты. В рамках программы было восстановлено более $5,8 млн, выявлено 785 уязвимостей и идентифицировано более 100 северокорейских операторов.

На фоне этих событий напомним о недавнем взломе DeFi-платформы Drift Protocol на базе Solana, в результате которого было похищено $280 млн. Эксперты по кибербезопасности связывают эту атаку с хакерами из КНДР.

Что это значит: Выявление северокорейских агентов в криптоиндустрии подчеркивает растущие риски, связанные с кибербезопасностью в Web3-секторе. Это также указывает на необходимость усиления мер проверки сотрудников и внедрения более строгих стандартов безопасности.

Практический вывод: Криптокомпаниям следует уделять больше внимания проверке сотрудников, особенно при найме удаленных разработчиков. Использование инструментов, подобных разработанным Ketman, может помочь минимизировать риски, связанные с внедрением злоумышленников в команды.