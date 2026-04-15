Рекордная сетевая активность и текущие котировки

За минувший месяц вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum (ETH), продемонстрировала впечатляющий рост, превысив 12%. Этот показатель позволил ей обогнать не только широкий рынок цифровых активов, но и большинство крупнейших криптовалют из топ-10, несмотря на общую макроэкономическую волатильность, которая обычно вызывает перераспределение капитала. Несколько аналитиков обратили внимание на три ключевых сигнала, которые формируют оптимистичную картину для стоимости ETH во второй половине апреля.

Одним из наиболее значимых факторов является беспрецедентный уровень сетевой активности. Леон Вайдман, руководитель отдела исследований компании Lisk, подчеркнул, что 12 апреля основная сеть Ethereum обработала 3,62 миллиона транзакций. Это стало первым случаем, когда блокчейн Ethereum зафиксировал более 3 миллионов операций за один день. Вайдман также отметил, что количество ежедневных транзакций стабильно растет с ноября 2025 года, увеличившись примерно с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона.

Эти метрики свидетельствуют об устойчивом органическом росте базового уровня Ethereum. Дополнительным подтверждением этого тренда является появление 284 000 новых пользователей в первом квартале текущего года, а также рекордный объем предложения стейблкоинов в сети. Все эти данные указывают на фундаментальное укрепление экосистемы Ethereum.

Однако, несмотря на столь активное использование сети, цена ETH все еще торгуется более чем на 50% ниже своего исторического максимума. Это расхождение между высокой сетевой активностью и относительно низкой рыночной оценкой вызывает вопросы у аналитиков. Представители провайдера инфраструктуры для стейкинга Everstake прокомментировали ситуацию:

«Это создает заметное расхождение, поскольку сетевая активность находится на пиковом уровне, в то время как цена еще не в полной мере отразила эту силу. Исторически такие расхождения имеют тенденцию сокращаться со временем».

Они также добавили, что Ethereum обладает одними из самых прочных фундаментальных показателей, включая рекордное использование, глубоко укоренившуюся экосистему и постоянный прогресс в масштабировании и разработке. По их мнению, «цена часто следует за фундаментальными показателями, а не наоборот. А фундаментальные показатели уже на месте».

Технические индикаторы и потенциал роста

С технической точки зрения, аналитик Crypto Patel указал на логарифмический инструмент регрессии, который отображает долгосрочные диапазоны оценки актива. Эксперт отметил, что текущий график Ethereum «сейчас говорит об одной простой вещи. Он дешев. Не «можно купить». Не «возможно, стоит подождать». Не «держите и надейтесь». Просто дешев».

Patel также подчеркнул, что актив входил в этот диапазон лишь дважды за всю свою историю, и оба раза это предшествовало значительному росту. Это наблюдение подкрепляет идею о том, что текущая цена ETH может быть привлекательной точкой входа для долгосрочных инвесторов, учитывая исторические паттерны поведения актива.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся криптовалютами, текущая ситуация с Ethereum представляет собой двойную возможность. С одной стороны, рекордная сетевая активность и фундаментальное укрепление экосистемы указывают на долгосрочный потенциал роста актива. Это может быть интересным моментом для формирования или увеличения позиций в ETH, особенно учитывая его текущую «недооцененность» по сравнению с историческими максимумами и активностью сети.

С другой стороны, для майнеров Ethereum, которые ранее добывали ETH до перехода на Proof-of-Stake, эта новость косвенно подтверждает устойчивость и востребованность сети. Хотя майнинг ETH уже невозможен, высокая активность в сети Ethereum способствует развитию всей экосистемы, включая проекты на базе L2-решений и децентрализованные приложения, что в конечном итоге может положительно сказаться на стоимости ETH и связанных с ним токенов. Для тех, кто переориентировался на майнинг других альткоинов, важно следить за общим состоянием крипторынка, где Ethereum играет ключевую роль, влияя на настроения и потоки капитала.