Цена Ethereum повторно тестирует долгосрочную линию поддержки, которая ранее предшествовала росту на 5200%. Аналитик Том Ли считает, что это может стать основой для движения к $60 000 к 2030 году.

Хронология событий

В 2017 году ETH преодолел аналогичную линию поддержки, после чего его цена выросла с $8 до $420 за год. В 2021 году криптовалюта достигла исторического максимума в $4800. Сейчас аналитики наблюдают повторение этой модели.

Ключевые цифры и метрики

5200% — рост ETH после преодоления линии поддержки в 2017 году. $60 000 — прогнозная цель к 2030 году. 2030 год — временной горизонт прогноза.

Что говорят участники рынка

«Ethereum — это игра поколения», — заявил Том Ли, управляющий партнёр Fundstrat Global Advisors.

Российский угол

Российские майнеры, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, могут извлечь выгоду из долгосрочного роста ETH. Средний промышленный тариф в этих регионах составляет 3-5 ₽ за кВт·ч. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, прогнозируемая цена ETH в рублях может достичь 5,7 млн ₽.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост ETH до $60 000 может увеличить годовую выручку российских майнеров на 15-20% при текущих затратах на электроэнергию.