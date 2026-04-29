Инвестор из Иркутской области, где стоимость электроэнергии для майнинга составляет около 3,5 ₽/кВт·ч, теперь может диверсифицировать свои вложения без необходимости самостоятельно управлять криптокошельками. Новый ETF Crypto Core3 от GSR предлагает простой способ инвестировать сразу в три ведущих актива: Bitcoin, Ethereum и Solana.

Кто, сколько, когда

GSR, одна из крупнейших криптовалютных маркетмейкеров, объявила о запуске активно управляемого ETF Crypto Core3 29 апреля 2026 года. Фонд будет торговаться на NYSE Arca под тикером CCC. Минимальная сумма инвестиций составляет $500, а комиссия за управление — 0,75% годовых. Портфель будет ребалансироваться каждые три месяца для поддержания оптимального соотношения активов.

Как это работает технически

Crypto Core3 ETF использует механизм синтетической репликации, чтобы избежать прямого владения криптовалютами. Вместо этого фонд инвестирует в деривативы, обеспеченные физическими активами, хранящимися у доверенных кастодианов. Это позволяет избежать сложностей, связанных с регулированием криптовалют в разных юрисдикциях, включая Россию, где ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» требует специальных лицензий для работы с криптой.

Реакция конкурентов

BlackRock и Grayscale, уже предлагающие ETF на Bitcoin, пока не прокомментировали запуск Crypto Core3. Однако аналитики ожидают, что новый фонд может привлечь до $1 млрд в первые шесть месяцев, учитывая растущий спрос на диверсифицированные криптовалютные продукты.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов ETF Crypto Core3 может стать удобным инструментом для легального инвестирования в криптовалюты. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, минимальная сумма входа составляет примерно 45 000 ₽. Это значительно упрощает доступ к крипторынку по сравнению с самостоятельной покупкой активов через зарубежные биржи, что может быть связано с рисками блокировки счетов из-за 115-ФЗ.

В редакции MinerWorld отмечают, что запуск такого ETF может стимулировать рост интереса к майнингу в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Красноярский край и Хакасия, где промышленные тарифы составляют 3-4 ₽/кВт·ч. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.