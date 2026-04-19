Напряженность между Ираном и США обострилась после взаимных обвинений в нарушении перемирия. Тегеран заявил о незаконной морской блокаде, Вашингтон — об обстрелах в Ормузском проливе. Биткоин отреагировал снижением, демонстрируя чувствительность крипторынка к геополитическим событиям.

Обострение конфликта и взаимные обвинения

Геополитическая обстановка вокруг Ирана и США вновь накалилась, что немедленно отразилось на мировых финансовых рынках, включая криптовалютный сектор. В воскресенье Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким заявлением, обвинив Соединенные Штаты в совершении военных преступлений. По утверждению Тегерана, США осуществляют незаконную морскую блокаду, что является нарушением международного права. Это обвинение прозвучало всего через несколько часов после того, как бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран произвел обстрелы в Ормузском проливе, тем самым нарушив условия действующего перемирия.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опубликовал заявление в социальной сети X, где подчеркнул, что блокада иранских портов и побережья со стороны США не только нарушает перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана, но и противоречит международному праву. Багаи сослался на статью 2(4) Устава ООН и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, которая четко определяет морскую блокаду как акт агрессии. Он также отметил, что действия США равносильны коллективному наказанию иранского гражданского населения, что в контексте международного права может быть квалифицировано как военные преступления и преступления против человечности.

Со своей стороны, Дональд Трамп в беседе с журналистами подтвердил, что Иран произвел выстрелы в стратегически важном Ормузском проливе, назвав это «серьезным нарушением» перемирия, срок действия которого истекает в среду, 22 апреля. Несмотря на это, Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного соглашения. «Это произойдет. Так или иначе. По-хорошему или по-плохому. Это произойдет. Можете меня цитировать», — заявил он, как передал корреспондент ABC News.

Реакция криптовалютного рынка

На фоне эскалации напряженности криптовалютный рынок немедленно отреагировал. Цена Биткоина снизилась с внутридневного максимума в $76 250 до $75 400 в воскресенье, как только новости о конфликте стали распространяться. Хотя это падение было относительно умеренным, оно красноречиво демонстрирует, насколько чутко крипторынки реагируют на развитие данного конфликта в последние недели.

Ранее в этом месяце Биткоин поднимался выше отметки в $78 000 после заявления Трампа о том, что Иран согласился приостановить свою ядерную программу. Однако этот рост был быстро нивелирован, когда Тегеран опроверг данную информацию, спровоцировав новый виток волатильности на всех криптовалютных рынках. Эта повторяющаяся модель показывает: оптимизм относительно возможного соглашения толкает цены вверх, а любые признаки срыва переговоров приводят к их падению.

Ормузский пролив остается ключевой точкой напряженности в этом противостоянии. Являясь одним из наиболее важных судоходных путей в мире, он неоднократно открывался и закрывался в ходе конфликта. По имеющимся данным, Иран ранее вновь открыл пролив после прекращения огня между Израилем и Ливаном, но на этой неделе вновь закрыл его. Трамп пригрозил более жесткими действиями, если переговоры полностью провалятся. Вопрос о том, приведет ли это давление к успеху или краху переговоров, остается ключевым для мировых рынков и, в частности, для криптотрейдеров.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, как и для глобального рынка, текущая геополитическая напряженность между Ираном и США является значимым фактором риска. Волатильность Биткоина, вызванная этими событиями, подчеркивает его чувствительность к макроэкономическим и политическим потрясениям. Инвесторам следует учитывать, что подобные конфликты могут приводить к резким колебаниям цен, требуя повышенной осторожности и диверсификации портфеля. В условиях неопределенности, когда крупные игроки рынка реагируют на каждое заявление, краткосрочные торговые стратегии становятся особенно рискованными.

Майнерам, особенно тем, кто работает с ASIC-оборудованием, прямые последствия могут быть менее очевидны, но косвенное влияние присутствует. Рост геополитической напряженности часто приводит к увеличению цен на энергоносители, что напрямую влияет на рентабельность майнинга. Кроме того, общая экономическая нестабильность может сказаться на доступности и стоимости нового оборудования, а также на инвестиционной привлекательности отрасли в целом. Важно внимательно следить за ценами на электроэнергию и курсом Биткоина, чтобы своевременно корректировать свои операционные стратегии.