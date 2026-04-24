Европейский Союз принял 20-й пакет санкций против РФ, значительно расширив ограничения в финансовом секторе, включая криптовалюты. Впервые введен полный секторальный запрет на криптооперации, связанные с Россией, что затронет децентрализованные платформы, стейблкоин RUBx и цифровой рубль.

Новые ограничения ЕС для российского крипторынка

Европейский Союз в рамках своего 20-го пакета санкций против Российской Федерации ввел беспрецедентные ограничения, охватывающие финансовый сектор, включая криптовалютную индустрию. Этот шаг знаменует собой первый случай полного секторального запрета на криптооперации, имеющие отношение к России, и направлен на предотвращение обхода ранее установленных мер через цифровые активы и третьи страны.

Согласно новому документу, под запрет подпадают любые формы обмена с российскими криптосервисами. Особое внимание уделено децентрализованным платформам, которые могут использоваться для обхода санкций, а также стейблкоину RUBx, привязанному к российскому рублю. Кроме того, ЕС стремится блокировать использование цифрового рубля, рассматривая его как потенциальный инструмент для обхода введенных ограничений. В список запрещенных также включены платежные посредники, содействующие транзакциям через третьи страны.

Расширение финансовых и торговых санкций

Помимо криптовалютных ограничений, 20-й пакет санкций значительно ужесточает меры в традиционном финансовом секторе. Операторам из стран ЕС теперь запрещено осуществлять какую-либо деятельность с 20 дополнительными российскими банками, доводя общее число отключенных от внутреннего рынка ЕС российских финансовых учреждений до 70. Предусмотрены лишь узкие исключения, например, для гуманитарных операций.

Санкции также коснулись четырех банков в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане, которые, по данным Совета ЕС, способствовали обходу ограничений или были связаны с российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Одновременно с этим, ЕС запретил транзакции с агентами в России и третьих странах, помогающими проводить международные платежи в обход санкций. Примечательно, что пять финансовых учреждений из третьих стран были исключены из санкционного списка после того, как взяли на себя обязательства прекратить деятельность, ставшую причиной для наложения ограничений.

Дополнительные меры и их последствия

Новый пакет санкций включает и другие значимые меры. Расширен список судов «теневого флота» на 46 единиц, достигнув общего числа в 632. Введены ограничения на экспорт товаров из ЕС на сумму более 365 миллионов евро и новые импортные запреты на сумму свыше 530 миллионов евро. Кроме того, пакет предусматривает включение 120 новых субъектов в санкционные списки: 33 физических и 83 юридических лица. Это означает замораживание их активов и запрет на предоставление им финансовых или экономических ресурсов. Для физических лиц также вводится запрет на въезд в страны ЕС.

Санкции направлены не только против энергетических компаний и военно-промышленных предприятий РФ, но и против олигархов, лиц, причастных к похищению украинских детей, пропагандистов, а также тех, кто ответственен за разграбление культурного наследия.

«ЕС впервые ввел фактически полный секторальный запрет на криптооперации, связанные с Россией», — говорится в документе.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Введение ЕС полного запрета на криптооперации с российскими сервисами означает дальнейшее усложнение доступа к международным криптовалютным платформам и услугам для граждан и компаний из России. Это может привести к усилению изоляции российского крипторынка, вынуждая пользователей искать альтернативные, возможно, менее регулируемые или более рискованные способы взаимодействия с цифровыми активами. Запрет на использование цифрового рубля и стейблкоина RUBx, а также ограничения для децентрализованных платформ, подчеркивают стремление ЕС перекрыть все потенциальные лазейки для обхода санкций.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров из РФ и СНГ, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование и ориентирован на международные рынки сбыта или пулы, новые санкции ЕС могут создать дополнительные сложности. Возможны ограничения в доступе к некоторым пулам, биржам или сервисам, которые соблюдают европейские санкции. Рекомендуется внимательно изучить условия использования выбранных платформ и быть готовым к поиску альтернативных решений для вывода средств или обмена добытых криптовалют. Важно также учитывать потенциальные риски, связанные с использованием менее известных или нерегулируемых сервисов.