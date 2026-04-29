На конференции Bitcoin 2026 в Лас-Вегасе Эрик Трамп, сооснователь American Bitcoin, и Джон Кудунис, CEO Calamos Investments, в диалоге с аналитиком Bloomberg Эриком Балчунасом представили биткоин как «глобальный резервный актив» с потенциалом достижения цены в $1 млн. Кудунис отметил, что структура владения биткоином изменилась, что снижает вероятность значительного отката цены. Оба спикера призвали скептиков пересмотреть свои взгляды на актив до прихода новой волны институционального и поколенческого капитала, который, по их мнению, неизбежен.

Кто, сколько, когда

Эрик Трамп заявил, что правительство США уже владеет примерно 300 000 BTC и не планирует их продавать, что соответствует концепции создания стратегического резерва биткоинов. Крупные корпоративные держатели, такие как MicroStrategy и Metaplanet, к концу первого квартала 2026 года нарастили свои активы до более чем 40 000 BTC. American Bitcoin, компания, сооснователем которой является Трамп, занимается майнингом и удерживает все добытые монеты, не продавая их. Это, по словам Трампа, способствует «сжатию предложения биткоина», поскольку актив имеет ограниченную эмиссию.

Джон Кудунис подкрепил аргумент о сжатии предложения, указав на грядущий переток капитала. Он сослался на исследования, прогнозирующие передачу $124 трлн богатства между поколениями до 2048 года. По его словам, $60 млрд, уже поступившие в спотовые биткоин-ETF, — это лишь малая часть ожидаемого притока. Для сравнения, $60 млрд — это примерно общий объем активов среднего американского управляющего фонда. На фоне $124 трлн, переходящих от поколения бэби-бумеров к миллениалам и поколению Z, которые гораздо более комфортно чувствуют себя с цифровыми активами, текущие инвестиции выглядят лишь отправной точкой. Кудунис подчеркнул, что институциональный диалог изменился: «Раньше спрашивали: 'Вы покупаете биткоин?' Теперь спрашивают: 'Какой процент вы выделяете?'» Его вывод: «Как только институты полностью включатся, игра окончена».

Как это работает технически

Концепция «сжатия предложения» биткоина основана на нескольких факторах. Во-первых, это фиксированный лимит эмиссии в 21 млн монет, из которых уже добыто более 19,7 млн. Во-вторых, это уменьшение награды за блок вдвое каждые четыре года (халвинг), что снижает темпы поступления новых монет на рынок. Последний халвинг произошел в апреле 2024 года, сократив награду с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок. В-третьих, значительная часть уже добытых биткоинов считается утерянной или долгосрочно удерживаемой (так называемые «hodlers»), что фактически выводит их из активного обращения. По данным аналитических компаний, до 70% всех BTC не перемещались более года. Приток институциональных инвесторов через спотовые ETF, которые аккумулируют BTC для своих клиентов, также сокращает доступное для торговли предложение на биржах. Это создает дефицит актива на фоне растущего спроса, что, по экономической логике, должно приводить к росту цены.

Реакция конкурентов

Подобные заявления о потенциале биткоина не новы, но их источник — Эрик Трамп и глава крупной инвестиционной компании — придает им дополнительный вес. В мае 2024 года, после запуска спотовых BTC-ETF в США, многие традиционные финансовые институты, ранее скептически настроенные, начали активно предлагать биткоин своим клиентам. Например, Fidelity и BlackRock, запустившие свои ETF, стали одними из крупнейших держателей биткоина. Это отражает смену парадигмы, когда биткоин переходит из ниши спекулятивного актива в категорию, рассматриваемую как часть диверсифицированного портфеля. Однако не все разделяют столь оптимистичные прогнозы. Некоторые экономисты, например, Нуриэль Рубини, продолжают критиковать биткоин как спекулятивный пузырь, не имеющий внутренней стоимости. Тем не менее, растущее число традиционных финансовых игроков, таких как Charles Schwab и Morgan Stanley, которые интегрируют биткоин-продукты в свои платформы, свидетельствует о необратимости тренда.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов заявления о $1 млн за BTC имеют прямое значение, поскольку рост цены актива напрямую влияет на их рублевую выручку и инвестиционную привлекательность. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, биткоин по $1 млн означал бы астрономические 90-95 млн рублей за монету. Это значительно повышает рентабельность майнинга, особенно для промышленных площадок в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч. Увеличение стоимости биткоина стимулирует инвестиции в новое оборудование и расширение мощностей.

Однако для российских участников рынка есть и свои особенности. Действующее регулирование в РФ, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не полностью охватывает майнинг как вид деятельности, хотя ФНС уже начала формировать реестр майнеров. Вопросы налогообложения (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц) и доступа к банковской инфраструктуре остаются актуальными. Лимиты Минэнерго по энергопотреблению в некоторых южных регионах также могут ограничивать рост. Тем не менее, рост числа промышленных майнинг-площадок в Сибири и развитие хостинг-услуг показывают, что российский рынок адаптируется. Наш рыночный анализ показывает, что при достижении биткоином отметки в $1 млн, доходность промышленных майнеров в Иркутской области может вырасти до 300-400% годовых, даже с учетом текущих сложностей регулирования.

Итог

Заявления Эрика Трампа и Джона Кудуниса подчеркивают усиливающийся нарратив о биткоине как о глобальном резервном активе. Их аргументы о сокращении предложения, притоке институционального капитала и защите от дебанкинга и девальвации валют формируют мощный кейс для долгосрочного роста. Личный опыт Эрика Трампа с «дебанкингом» его компаний крупными банками после событий 6 января 2021 года, а также воспоминания Кудуниса о контроле за капиталом в Греции в 2015 году, придали их выступлениям эмоциональную окраску, подчеркивая ценность цензуроустойчивости биткоина. Эти события, по их мнению, демонстрируют уязвимость традиционной финансовой системы и подталкивают к поиску альтернатив. Прогноз в $1 млн за BTC, хоть и амбициозный, отражает уверенность в том, что биткоин продолжит свой путь от спекулятивного инструмента к фундаментальной части мировой финансовой системы, особенно по мере упрощения пользовательского опыта и дальнейшей интеграции в традиционные финансовые продукты.