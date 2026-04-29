На конференции Bitcoin Las Vegas 2026 Эрик Трамп, сооснователь American Bitcoin, заявил: «Биткоин переживает лучший период за всю историю». По его словам, последние шесть месяцев стали переломным моментом для криптовалюты.

Заявление и его автор

Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, активно участвует в криптоиндустрии с 2023 года. Его компания American Bitcoin занимается развитием инфраструктуры для майнинга и инвестиций в цифровые активы. На конференции он подчеркнул, что Wall Street активно включается в крипторынок, что свидетельствует о его зрелости.

Технические или юридические детали

С января 2026 года хэшрейт сети биткоина вырос на 25%, достигнув 650 EH/s. Это связано с увеличением числа институциональных инвесторов и внедрением новых технологий майнинга. В России, например, промышленные майнинг-площадки в Иркутской области и Красноярском крае активно используют дешёвую электроэнергию (3-5 ₽/кВт·ч), что делает их конкурентоспособными на глобальном рынке.

Сравнение с прошлыми кейсами

В 2021 году биткоин достиг исторического максимума в $69 000, но затем последовал длительный период коррекции. Сейчас ситуация иная: институциональные инвесторы, такие как BlackRock и Fidelity, активно вкладывают в криптовалюту, что стабилизирует рынок и снижает волатильность.

Последствия для криптоиндустрии

По нашим наблюдениям, рост интереса Wall Street к биткоину может привести к увеличению его капитализации до $2 трлн к концу 2026 года. Для российских майнеров это означает рост доходности, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию. Однако важно учитывать налоговые обязательства: НДФЛ в 13% или 15% для крупных доходов.