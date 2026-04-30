Сенаторы США Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили официальные запросы в компанию Tether и министру торговли Говарду Латнику с требованием предоставить информацию о кредите на $850 млн, выданном его семье. По данным источников, сделка была оформлена через офшорные структуры в Британских Виргинских островах.

Что произошло

30 апреля 2024 года сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили письма генеральному директору Tether Паоло Ардоино и министру торговли США Говарду Латнику с запросом о предоставлении деталей кредита на $850 млн. Сумма была выдана через офшорные структуры компании Tether Limited, зарегистрированной в Британских Виргинских островах.

Контекст и предыстория события

Tether — крупнейший эмитент стейблкоина USDT с капитализацией $110 млрд. Компания неоднократно сталкивалась с обвинениями в недостаточной прозрачности операций. В марте 2024 года Уоррен уже выступала с критикой Tether, называя её «угрозой финансовой стабильности США». Кредит семье Латника был выдан в декабре 2023 года, но информация о нём стала публичной только сейчас.

Реакция рынка

После публикации новости курс USDT кратковременно снизился на 0,3%, однако восстановился в течение часа. Капитализация стейблкоина осталась на уровне $110 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные события обычно не оказывают долгосрочного влияния на рынок, но могут усиливать регуляторное давление.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию (Иркутская область, Красноярский край), USDT остаётся ключевым инструментом для конвертации выручки в рубли. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, кредит Tether эквивалентен 76-80 млрд рублей. В случае ужесточения регулирования USDT российским майнерам придётся искать альтернативные стейблкоины или напрямую работать с биржами.

Ситуация подчёркивает важность диверсификации активов и внимательного мониторинга регуляторных изменений как в США, так и в России.