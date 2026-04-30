Магазин
LIVE
BTC $76,500 ▲ 0.23% ETH $2,261 ▼ 0.60% BNB $615.92 ▼ 0.64% SOL $83.32 ▼ 0.60% XRP $1.3700 ▼ 0.95% TON $1.3500 ▲ 1.42%
Регулирование

Элизабет Уоррен запросила данные о кредите Tether на $850 млн семье Латника

#USDT
Сенаторы США Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили официальные запросы в компанию Tether и министру торговли Говарду Латнику с требованием предоставить информацию о кредите на $850 млн, выданном его семье. По данным источников, сделка была оформлена через офшорные структуры в Британских Виргинских островах.

Что произошло

30 апреля 2024 года сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден направили письма генеральному директору Tether Паоло Ардоино и министру торговли США Говарду Латнику с запросом о предоставлении деталей кредита на $850 млн. Сумма была выдана через офшорные структуры компании Tether Limited, зарегистрированной в Британских Виргинских островах.

Контекст и предыстория события

Tether — крупнейший эмитент стейблкоина USDT с капитализацией $110 млрд. Компания неоднократно сталкивалась с обвинениями в недостаточной прозрачности операций. В марте 2024 года Уоррен уже выступала с критикой Tether, называя её «угрозой финансовой стабильности США». Кредит семье Латника был выдан в декабре 2023 года, но информация о нём стала публичной только сейчас.

Реакция рынка

После публикации новости курс USDT кратковременно снизился на 0,3%, однако восстановился в течение часа. Капитализация стейблкоина осталась на уровне $110 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные события обычно не оказывают долгосрочного влияния на рынок, но могут усиливать регуляторное давление.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию (Иркутская область, Красноярский край), USDT остаётся ключевым инструментом для конвертации выручки в рубли. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, кредит Tether эквивалентен 76-80 млрд рублей. В случае ужесточения регулирования USDT российским майнерам придётся искать альтернативные стейблкоины или напрямую работать с биржами.

Ситуация подчёркивает важность диверсификации активов и внимательного мониторинга регуляторных изменений как в США, так и в России.

Частые вопросы

Как кредит Tether повлияет на курс USDT?
Курс USDT кратковременно снизился на 0,3%, но восстановился в течение часа. Долгосрочного влияния на рынок не ожидается.
Что делать российским майнерам в случае ужесточения регулирования USDT?
Российским майнерам стоит рассмотреть альтернативные стейблкоины или напрямую работать с биржами для конвертации выручки в рубли.
Какие регионы РФ наиболее зависимы от USDT?
Регионы с низкими тарифами на электроэнергию, такие как Иркутская область и Красноярский край, активно используют USDT для конвертации выручки.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

