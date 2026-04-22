В еженедельной рассылке Crypto Long & Short эксперты CoinDesk подняли актуальные вопросы, связанные с развитием децентрализованных финансов (DeFi) и стратегией Ethereum на уровне второго слоя (L2). Дженифер Розенталь обратила внимание на необходимость защиты разработчиков, которые создают инфраструктуру DeFi, в то время как Алексис Сиркия раскритиковал текущую стратегию Ethereum L2, указав на её фундаментальные недостатки.

Защита разработчиков DeFi

Дженифер Розенталь подчеркнула, что разработчики DeFi играют ключевую роль в формировании будущего финансовой экосистемы. Однако они часто остаются незащищёнными перед лицом регуляторных рисков и технических вызовов. Эксперт призвала сообщество и регуляторов обратить внимание на эту проблему, чтобы обеспечить устойчивое развитие индустрии.

Проблемы стратегии Ethereum L2

Алексис Сиркия, в свою очередь, отметил, что текущая стратегия Ethereum L2 страдает от фундаментальных недостатков в дизайне. По его мнению, это может привести к снижению эффективности и масштабируемости сети. Сиркия призвал разработчиков пересмотреть подходы к реализации второго слоя, чтобы избежать долгосрочных проблем.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов эти обсуждения подчеркивают важность внимательного подхода к выбору проектов в сфере DeFi и Ethereum L2. Необходимо учитывать как технические аспекты, так и регуляторные риски, чтобы минимизировать потенциальные потери и максимизировать прибыль.