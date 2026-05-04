По данным Ethplorer, альтсезон на Ethereum уже завершился, но не на ценовых графиках, а в структуре балансов. Новый агрегированный рейтинг показывает, что 66% стоимости сети приходится на активы за пределами ETH.

Коротко: Ethplorer представил новый агрегированный рейтинг крупнейших держателей Ethereum, который учитывает не только ETH, но и токены ERC-20, стейблкоины. Анализ данных показал, что альтсезон уже состоялся, но не на графиках цен, а в структуре балансов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

66% стоимости сети Ethereum приходится на активы за пределами ETH

Топ-10 000 адресов контролируют в три раза больше капитала, чем считалось ранее

28% общего капитала находится под управлением DeFi-протоколов, мостов и пулов

Развёрнуто по фактам

Команда Ethplorer пересмотрела подход к составлению рейтинга крупнейших держателей Ethereum. Вместо традиционного ранжирования по количеству ETH новый метод учитывает совокупную рыночную стоимость всех активов на каждом адресе. Это включает ETH, токены стандарта ERC-20 и стейблкоины. Подробнее — актуальные модели ASIC.

Александр Ват, руководитель отдела развития бизнеса Ethplorer, пояснил: «Мы используем параметр totalBalanceUsd, который суммирует ETH, токены ERC-20 и стейблкоины. Цель проста: классические списки больше не отражают реальную экономическую силу в сети».

Что говорят данные

Анализ показал, что 66% стоимости в сети Ethereum приходится на активы за пределами ETH. Топ-10 000 адресов контролируют почти в три раза больше капитала, чем предполагалось ранее. Многие игроки, которые раньше были практически незаметны, оказались среди доминирующих держателей.

28% общего капитала находится под управлением DeFi-протоколов, мостов и пулов ликвидности. Это подтверждает тезис о том, что Ethereum становится «сетью сущностей», где стоимость контролируется системами, а не людьми. Подробнее — KAS-майнеры IceRiver.

Прогноз и риски

Переход Ethereum к модели «сетевой сущности» может усилить децентрализацию, но также увеличивает риски. Смарт-контракты, биржи и хабы ликвидности контролируют огромную долю капитала, что делает сеть более уязвимой для технических сбоев и хакерских атак.

В редакции MinerWorld отмечают, что доля DeFi-протоколов в управлении капиталом Ethereum может превысить 35% к концу 2024 года, учитывая текущие темпы роста.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров и инвесторов изменения в структуре Ethereum означают необходимость пересмотра стратегий. Учитывая текущий курс рубля около 90-95 ₽ за $1, доходность майнинга ETH может снизиться из-за роста конкуренции со стороны DeFi-протоколов.

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские инвесторы должны учитывать налогообложение доходов от операций с токенами ERC-20. НДФЛ в 13% или 15% может существенно повлиять на итоговую прибыль. Подробнее — компактные домашние майнеры GoldShell.