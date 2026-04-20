Магазин
LIVE
BTC $75,758 ▲ 1.60% ETH $2,311 ▲ 1.19% BNB $629.69 ▲ 1.26% SOL $85.29 ▲ 1.41% XRP $1.4200 ▲ 1.23% TON $1.3700 ▲ 5.40%
Технологии

Dune Analytics: 47% приложений LayerZero используют минимальную защиту DVN

Анализ 2665 контрактов OApp на LayerZero показал, что почти половина из них полагается на конфигурации с одним валидатором, что создаёт риски для безопасности.

Согласно исследованию, опубликованному аналитической платформой Dune Analytics, почти половина приложений LayerZero используют минимальные настройки безопасности Decentralized Validator Network (DVN). Анализ охватил 2665 активных контрактов OApp за последние 90 дней и выявил, что 47% из них работают с конфигурацией 1-of-1, где требуется всего один валидатор. Это создаёт единую точку отказа, что повышает риски для активов и пользовательских средств.

Оставшиеся приложения распределились следующим образом: 45% используют конфигурацию 2-of-2, а около 5% применяют более сложные схемы, такие как 3-of-3 или выше. Примером уязвимости минимальной конфигурации стал недавний инцидент с токеном rsETH от KelpDAO, который также использовал схему 1-of-1 и стал объектом атаки.

Исследование Dune Analytics предоставляет открытую методологию и данные, доступные для анализа сообществом. Это позволяет разработчикам и пользователям лучше понимать риски, связанные с использованием кросс-чейн мостов и инфраструктуры LayerZero.

Что это значит? Для пользователей и разработчиков в России и СНГ это важный сигнал о необходимости тщательной проверки безопасности приложений, работающих на LayerZero. Минимальные конфигурации DVN могут быть уязвимы для атак, что ставит под угрозу активы. Рекомендуется отдавать предпочтение приложениям с более сложными схемами валидации, такими как 2-of-2 или выше.

Частые вопросы

Что такое DVN в LayerZero?
Decentralized Validator Network (DVN) — это система валидации, используемая в приложениях LayerZero для обеспечения безопасности кросс-чейн операций.
Почему минимальная конфигурация DVN опасна?
Конфигурация 1-of-1 создаёт единую точку отказа, что делает приложения уязвимыми для атак и компрометации активов.
Как выбрать безопасное приложение на LayerZero?
Рекомендуется выбирать приложения с конфигурациями 2-of-2 или выше, так как они обеспечивают более высокий уровень защиты.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости