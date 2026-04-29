Южнокорейские Dunamu, Hana Financial и POSCO International запустили систему блокчейн-переводов для торговых операций, обещая снижение комиссий и ускорение транзакций.

Dunamu и Hana Financial запустили блокчейн-переводы с POSCO

Запуск блокчейн-системы для международных торговых расчетов, казалось бы, должен был вызвать бурный рост интереса к криптовалютам как средству платежа. Однако, несмотря на заявления о снижении комиссий и ускорении транзакций, реальное влияние на широкое использование криптовалют в повседневной торговле пока остаётся ограниченным. Это создаёт парадокс: технология готова, но её массовое применение в традиционных финансовых потоках сталкивается с инерцией и регуляторными барьерами.

Что не так с привычным взглядом

Привычное представление о блокчейне как о панацее для всех финансовых проблем часто игнорирует сложности интеграции в существующую инфраструктуру. Многие проекты, обещавшие революцию в трансграничных платежах, сталкивались с необходимостью соблюдения KYC/AML-процедур, волатильностью криптовалют и отсутствием единых международных стандартов. Системы, подобные SWIFT, хоть и медленные и дорогие, обладают десятилетиями отработанных механизмов безопасности и соответствия, что критически важно для крупных корпораций. Простое внедрение блокчейна не гарантирует мгновенного отказа от устоявшихся практик, особенно когда речь идёт о миллиардных торговых потоках. Кроме того, большинство таких систем используют стейблкоины или внутренние токены, а не напрямую волатильные криптовалюты вроде биткоина, что снижает их привлекательность для криптоэнтузиастов, ожидающих полной децентрализации. Подробнее — майнеры Bitmain.

Реальные данные

Южнокорейские компании Hana Financial (один из крупнейших банков страны), Dunamu (оператор крупнейшей криптобиржи Upbit) и POSCO International (торговая и инвестиционная дочерняя компания сталелитейного гиганта POSCO) действительно перевели свою блокчейн-систему денежных переводов в режим реальных торговых операций. Эта инициатива направлена на оптимизацию трансграничных платежей, снижая комиссии и сокращая время обработки транзакций. Запуск последовал за успешным пилотным проектом, который продемонстрировал жизнеспособность технологии. Hana Financial, POSCO International и Dunamu планируют использовать эту систему для расчетов между торговыми партнерами, что может значительно упростить логистику и финансовые потоки для POSCO International, имеющей обширную международную сеть. Подобные инициативы уже были замечены в других регионах, например, в 2023 году несколько европейских банков тестировали блокчейн-платформы для межбанковских расчетов, сокращая время клиринга с дней до часов. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные гибридные решения, сочетающие традиционные финансовые институты с блокчейн-технологиями, будут доминировать в корпоративном секторе в ближайшие 3-5 лет.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Запуск такой системы выгоден, прежде всего, крупным корпорациям, таким как POSCO International, которые регулярно осуществляют международные платежи. Они получают снижение операционных издержек, ускорение расчетов и повышение прозрачности транзакций. Банки, такие как Hana Financial, укрепляют свои позиции на рынке, предлагая передовые решения и сохраняя контроль над финансовыми потоками, вместо того чтобы быть вытесненными полностью децентрализованными системами. Криптокомпании, как Dunamu, получают легитимизацию своих технологий и расширяют сферу применения блокчейна за пределы спекулятивной торговли. Однако для мелких и средних предприятий, а также для частных лиц, прямой выгоды пока меньше. Доступ к таким корпоративным системам ограничен, а существующие розничные криптопереводы, хоть и быстрые, часто сопряжены с высокими комиссиями при конвертации в фиатные валюты и регуляторными рисками. Традиционные провайдеры денежных переводов, такие как Western Union, могут столкнуться с усилением конкуренции в корпоративном сегменте, но их розничный рынок пока остаётся относительно защищённым. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

Для российского бизнеса и майнеров подобные международные инициативы имеют двойственное значение. С одной стороны, развитие блокчейн-платежей в мире указывает на глобальный тренд, который рано или поздно коснётся и России. Российские компании, особенно те, что занимаются импортом/экспортом, могли бы извлечь выгоду из более быстрых и дешёвых трансграничных расчетов, особенно в условиях санкционного давления, когда традиционные каналы становятся менее доступными или более дорогими. Однако действующее российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает широкого использования криптовалют как средства платежа внутри страны, хотя и допускает их оборот. Для майнеров, например, в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, возможность получать оплату за добытые активы напрямую в стейблкоинах или других цифровых валютах могла бы упростить расчеты с зарубежными поставщиками оборудования или хостинга. Однако конвертация таких средств в рубли для оплаты налогов (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц) и операционных расходов по курсу ЦБ РФ (около 90-95 ₽ за $1 на момент события) по-прежнему остаётся сложным процессом, требующим использования лицензированных операторов или зарубежных счетов. Развитие реестра майнеров ФНС и потенциальное регулирование майнинга как промышленной деятельности может в будущем создать более благоприятные условия для интеграции таких систем в российскую экономику.

Запуск блокчейн-системы денежных переводов Hana Financial, Dunamu и POSCO International является важным шагом в интеграции децентрализованных технологий в традиционные финансовые потоки. Это демонстрирует растущее доверие к блокчейну со стороны крупных игроков и потенциал для оптимизации международных торговых расчетов. Хотя массовое принятие криптовалют в качестве платежного средства ещё впереди, такие проекты прокладывают путь для более эффективной и прозрачной глобальной финансовой системы. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как запуск системы повлияет на стоимость криптовалют?
Прямого и немедленного влияния на стоимость волатильных криптовалют, таких как биткоин, не ожидается. Система ориентирована на корпоративные расчеты, вероятно, с использованием стейблкоинов или внутренних токенов, что минимизирует прямое воздействие на открытый крипторынок.
Какие преимущества блокчейн-переводы дают российским компаниям?
Российские компании, занимающиеся международной торговлей, теоретически могли бы получить выгоду от снижения комиссий и ускорения расчетов. Однако текущее российское законодательство ограничивает использование криптовалют как средства платежа, что требует дополнительных регуляторных решений для полноценной интеграции.
Могут ли российские майнеры использовать эту систему для расчетов?
Напрямую российские майнеры не смогут использовать эту корпоративную систему. Однако развитие подобных блокчейн-решений в мире создаёт прецеденты и технологическую базу, которая в будущем может быть адаптирована для более эффективных расчетов в криптоиндустрии, включая оплату хостинга или оборудования.

    Похожие новости