Запуск блокчейн-системы для международных торговых расчетов, казалось бы, должен был вызвать бурный рост интереса к криптовалютам как средству платежа. Однако, несмотря на заявления о снижении комиссий и ускорении транзакций, реальное влияние на широкое использование криптовалют в повседневной торговле пока остаётся ограниченным. Это создаёт парадокс: технология готова, но её массовое применение в традиционных финансовых потоках сталкивается с инерцией и регуляторными барьерами.

Что не так с привычным взглядом

Привычное представление о блокчейне как о панацее для всех финансовых проблем часто игнорирует сложности интеграции в существующую инфраструктуру. Многие проекты, обещавшие революцию в трансграничных платежах, сталкивались с необходимостью соблюдения KYC/AML-процедур, волатильностью криптовалют и отсутствием единых международных стандартов. Системы, подобные SWIFT, хоть и медленные и дорогие, обладают десятилетиями отработанных механизмов безопасности и соответствия, что критически важно для крупных корпораций. Простое внедрение блокчейна не гарантирует мгновенного отказа от устоявшихся практик, особенно когда речь идёт о миллиардных торговых потоках. Кроме того, большинство таких систем используют стейблкоины или внутренние токены, а не напрямую волатильные криптовалюты вроде биткоина, что снижает их привлекательность для криптоэнтузиастов, ожидающих полной децентрализации.

Реальные данные

Южнокорейские компании Hana Financial (один из крупнейших банков страны), Dunamu (оператор крупнейшей криптобиржи Upbit) и POSCO International (торговая и инвестиционная дочерняя компания сталелитейного гиганта POSCO) действительно перевели свою блокчейн-систему денежных переводов в режим реальных торговых операций. Эта инициатива направлена на оптимизацию трансграничных платежей, снижая комиссии и сокращая время обработки транзакций. Запуск последовал за успешным пилотным проектом, который продемонстрировал жизнеспособность технологии. Hana Financial, POSCO International и Dunamu планируют использовать эту систему для расчетов между торговыми партнерами, что может значительно упростить логистику и финансовые потоки для POSCO International, имеющей обширную международную сеть. Подобные инициативы уже были замечены в других регионах, например, в 2023 году несколько европейских банков тестировали блокчейн-платформы для межбанковских расчетов, сокращая время клиринга с дней до часов. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные гибридные решения, сочетающие традиционные финансовые институты с блокчейн-технологиями, будут доминировать в корпоративном секторе в ближайшие 3-5 лет.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Запуск такой системы выгоден, прежде всего, крупным корпорациям, таким как POSCO International, которые регулярно осуществляют международные платежи. Они получают снижение операционных издержек, ускорение расчетов и повышение прозрачности транзакций. Банки, такие как Hana Financial, укрепляют свои позиции на рынке, предлагая передовые решения и сохраняя контроль над финансовыми потоками, вместо того чтобы быть вытесненными полностью децентрализованными системами. Криптокомпании, как Dunamu, получают легитимизацию своих технологий и расширяют сферу применения блокчейна за пределы спекулятивной торговли. Однако для мелких и средних предприятий, а также для частных лиц, прямой выгоды пока меньше. Доступ к таким корпоративным системам ограничен, а существующие розничные криптопереводы, хоть и быстрые, часто сопряжены с высокими комиссиями при конвертации в фиатные валюты и регуляторными рисками. Традиционные провайдеры денежных переводов, такие как Western Union, могут столкнуться с усилением конкуренции в корпоративном сегменте, но их розничный рынок пока остаётся относительно защищённым.

Российский контекст

Для российского бизнеса и майнеров подобные международные инициативы имеют двойственное значение. С одной стороны, развитие блокчейн-платежей в мире указывает на глобальный тренд, который рано или поздно коснётся и России. Российские компании, особенно те, что занимаются импортом/экспортом, могли бы извлечь выгоду из более быстрых и дешёвых трансграничных расчетов, особенно в условиях санкционного давления, когда традиционные каналы становятся менее доступными или более дорогими. Однако действующее российское законодательство, в частности ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», пока не предусматривает широкого использования криптовалют как средства платежа внутри страны, хотя и допускает их оборот. Для майнеров, например, в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, возможность получать оплату за добытые активы напрямую в стейблкоинах или других цифровых валютах могла бы упростить расчеты с зарубежными поставщиками оборудования или хостинга. Однако конвертация таких средств в рубли для оплаты налогов (НДФЛ 13%/15% для физлиц, налог на прибыль 25% для юрлиц) и операционных расходов по курсу ЦБ РФ (около 90-95 ₽ за $1 на момент события) по-прежнему остаётся сложным процессом, требующим использования лицензированных операторов или зарубежных счетов. Развитие реестра майнеров ФНС и потенциальное регулирование майнинга как промышленной деятельности может в будущем создать более благоприятные условия для интеграции таких систем в российскую экономику.

Запуск блокчейн-системы денежных переводов Hana Financial, Dunamu и POSCO International является важным шагом в интеграции децентрализованных технологий в традиционные финансовые потоки. Это демонстрирует растущее доверие к блокчейну со стороны крупных игроков и потенциал для оптимизации международных торговых расчетов. Хотя массовое принятие криптовалют в качестве платежного средства ещё впереди, такие проекты прокладывают путь для более эффективной и прозрачной глобальной финансовой системы.