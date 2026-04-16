DoubleZero представляет Edge: революция в скорости доставки ончейн-данных

Компания DoubleZero объявила о запуске Edge — инновационной платформы, предназначенной для обеспечения сверхбыстрой доставки рыночных данных непосредственно из блокчейна. Этот новый сервис, функционирующий на базе глобальной оптоволоконной инфраструктуры DoubleZero, представляет собой значительный шаг вперед в области децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN).

Edge позиционируется как децентрализованная платформа, которая предоставляет доступ к ончейн-данным с минимальной задержкой. Основное преимущество сервиса заключается в использовании обширной оптоволоконной сети DoubleZero, что позволяет значительно сократить время между генерацией данных в блокчейне и их получением пользователями. Это критически важно для трейдеров, арбитражеров и разработчиков децентрализованных приложений (dApps), которым необходима актуальная информация для принятия решений и эффективной работы.

Развитие таких решений, как Edge, подчеркивает растущую потребность крипторынка в высокоскоростной и надежной инфраструктуре. В условиях постоянно увеличивающегося объема транзакций и сложности децентрализованных протоколов, задержки в получении данных могут привести к значительным финансовым потерям или упущенным возможностям. Edge стремится решить эту проблему, предлагая прямой и быстрый доступ к информации, которая ранее могла быть доступна с существенной задержкой через традиционные методы.

Использование глобальной оптоволоконной сети DoubleZero в качестве основы для Edge также указывает на тенденцию к интеграции физической инфраструктуры с блокчейн-технологиями. Модель DePIN, к которой относится данная разработка, позволяет децентрализовать владение и управление физическими активами, такими как сети связи, что потенциально может повысить их устойчивость и доступность. Для пользователей это означает более надежный и менее подверженный цензуре канал для получения критически важных рыночных данных.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Запуск Edge от DoubleZero имеет важное значение для всего криптовалютного рынка, включая пользователей из России и стран СНГ. Улучшенная скорость и надежность доставки ончейн-данных могут способствовать повышению эффективности торговых стратегий, особенно для высокочастотного трейдинга и арбитража. Майнеры и операторы нод также могут выиграть от более быстрого доступа к информации о состоянии сети, что потенциально оптимизирует их операции. В условиях постоянно меняющегося регулирования и повышенного внимания к криптовалютам в регионе, доступ к актуальным и точным данным становится еще более ценным активом, помогая принимать обоснованные решения и адаптироваться к рыночным условиям.