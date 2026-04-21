Магазин
LIVE
BTC $78,140 ▲ 2.10% ETH $2,392 ▲ 2.71% BNB $643.05 ▲ 0.72% SOL $88.32 ▲ 2.75% XRP $1.4500 ▲ 0.78% TON $1.3800 ▼ 0.05%
DeFi

DoorDash начнёт выплачивать курьерам зарплату в стейблкоинах

Сервис доставки DoorDash внедряет выплаты курьерам в стейблкоинах через блокчейн Tempo от Stripe. Нововведение затронет более 40 стран.

DoorDash начнёт выплачивать курьерам зарплату в стейблкоинах

Компания DoorDash, один из крупнейших сервисов доставки еды и товаров, объявила о запуске пилотной программы выплат своим курьерам в стейблкоинах. Для реализации этой инициативы будет использоваться блокчейн Tempo, разработанный платёжной системой Stripe. Нововведение затронет более 40 стран, где работает сервис.

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к стабильным активам, таким как доллар США или евро. Их использование позволяет минимизировать волатильность, характерную для традиционных криптовалют, что делает их удобным инструментом для расчётов и выплат.

Блокчейн Tempo, созданный Stripe, ориентирован на обработку платежей и отличается высокой скоростью транзакций. Это делает его подходящим решением для массовых выплат, таких как зарплаты курьерам DoorDash. По словам представителей компании, переход на стейблкоины позволит сократить издержки, связанные с традиционными банковскими переводами, и ускорить процесс выплат.

Пока программа находится на этапе тестирования, и её масштабы ограничены. Однако в случае успеха DoorDash планирует расширить использование стейблкоинов для выплат во всех регионах своего присутствия. Это может стать важным шагом в интеграции криптовалют в повседневную финансовую деятельность.

Что это значит

Для России и стран СНГ это нововведение может стать примером того, как крупные компании начинают использовать криптовалюты для оптимизации финансовых процессов. Хотя DoorDash пока не работает в регионе, подобные инициативы могут вдохновить местные сервисы доставки и другие бизнесы на внедрение аналогичных решений.

Частые вопросы

Что такое стейблкоины?
Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к стабильным активам, таким как доллар США или евро. Они используются для минимизации волатильности.
Почему DoorDash выбрал блокчейн Tempo?
Tempo — это блокчейн, разработанный Stripe специально для обработки платежей. Он отличается высокой скоростью транзакций, что делает его удобным для массовых выплат.
Какие страны затронет нововведение?
Программа выплат в стейблкоинах будет доступна для курьеров DoorDash в более чем 40 странах, где работает сервис.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости