Сервис доставки DoorDash внедряет выплаты курьерам в стейблкоинах через блокчейн Tempo от Stripe. Нововведение затронет более 40 стран.

Компания DoorDash, один из крупнейших сервисов доставки еды и товаров, объявила о запуске пилотной программы выплат своим курьерам в стейблкоинах. Для реализации этой инициативы будет использоваться блокчейн Tempo, разработанный платёжной системой Stripe. Нововведение затронет более 40 стран, где работает сервис.

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к стабильным активам, таким как доллар США или евро. Их использование позволяет минимизировать волатильность, характерную для традиционных криптовалют, что делает их удобным инструментом для расчётов и выплат.

Блокчейн Tempo, созданный Stripe, ориентирован на обработку платежей и отличается высокой скоростью транзакций. Это делает его подходящим решением для массовых выплат, таких как зарплаты курьерам DoorDash. По словам представителей компании, переход на стейблкоины позволит сократить издержки, связанные с традиционными банковскими переводами, и ускорить процесс выплат.

Пока программа находится на этапе тестирования, и её масштабы ограничены. Однако в случае успеха DoorDash планирует расширить использование стейблкоинов для выплат во всех регионах своего присутствия. Это может стать важным шагом в интеграции криптовалют в повседневную финансовую деятельность.

Что это значит

Для России и стран СНГ это нововведение может стать примером того, как крупные компании начинают использовать криптовалюты для оптимизации финансовых процессов. Хотя DoorDash пока не работает в регионе, подобные инициативы могут вдохновить местные сервисы доставки и другие бизнесы на внедрение аналогичных решений.