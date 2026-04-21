Магазин
LIVE
BTC $75,497 ▼ 0.78% ETH $2,306 ▼ 0.98% BNB $629.44 ▼ 0.09% SOL $84.93 ▼ 1.33% XRP $1.4200 ▼ 0.77% TON $1.3600 ▲ 2.51%
Технологии 1 мин

Дискуссия о природе блокчейнов: Canton против ZKsync

Разгорелась дискуссия между Matter Labs (разработчик ZKsync) и Digital Asset (создатель Canton) о фундаментальных принципах блокчейна, его децентрализации и методах обеспечения правил.

#ZKSYNC
Суть разногласий между Canton и ZKsync

В криптосообществе разгорелся оживленный спор между представителями двух значимых проектов: Алексом Глуховски, соучредителем Matter Labs (разработчика ZKsync), и сооснователями Digital Asset, стоящими за платформой Canton. Предметом дискуссии стали фундаментальные принципы, определяющие природу блокчейна, его децентрализацию и способы обеспечения правил внутри сети.

Алекс Глуховски из Matter Labs утверждает, что Canton, позиционируемый как «блокчейн для институциональных активов», на самом деле не является блокчейном в традиционном понимании. По его мнению, ключевым отличием Canton является его подход к обеспечению правил, который, как считает Глуховски, основан на «централизованном правоприменении». Он подчеркивает, что истинный блокчейн должен обеспечивать соблюдение правил исключительно через криптографические и экономические механизмы, без участия централизованных посредников или доверенных третьих сторон. Глуховски считает, что если правила могут быть изменены или отменены централизованным органом, то такая система теряет свою блокчейн-сущность и становится скорее распределенной базой данных.

В ответ на это, сооснователи Digital Asset, Кристофер Феррари и Эрик Сарджент, выразили несогласие с такой категоричной позицией. Они утверждают, что даже публичные блокчейны, такие как Ethereum или Bitcoin, не полностью свободны от элементов «централизованного правоприменения». Феррари и Сарджент указывают на то, что в случае возникновения серьезных проблем или необходимости внесения изменений, сообщество и разработчики публичных блокчейнов часто прибегают к социальному консенсусу, что, по их мнению, также является формой «централизованного» или, по крайней мере, скоординированного вмешательства. Они подчеркивают, что разница между публичными и частными/институциональными блокчейнами заключается не столько в абсолютном отсутствии централизации, сколько в степени и механизмах ее проявления.

Дискуссия также затронула вопрос о том, как различные блокчейн-архитектуры подходят к проблеме «плохих акторов» (злоумышленников). Глуховски настаивает, что децентрализованные блокчейны должны быть спроектированы таким образом, чтобы криптографические и экономические стимулы делали невыгодным или невозможным злонамеренное поведение. В то время как Digital Asset предполагает, что в институциональных контекстах, где участники известны и регулируются, могут быть применимы иные, более традиционные механизмы правоприменения, дополняющие или заменяющие чисто криптографические гарантии.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Эта дискуссия имеет важное значение для понимания будущего развития блокчейн-технологий, особенно в контексте их применения в традиционных финансах и регулируемых отраслях. Для инвесторов из РФ/СНГ, следящих за крипторынком, это подчеркивает фундаментальное различие между полностью децентрализованными публичными блокчейнами (как Bitcoin и Ethereum) и более контролируемыми, ориентированными на предприятия решениями, такими как Canton. Понимание этих различий критически важно при оценке рисков и потенциала различных криптоактивов и проектов. Для майнеров, особенно тех, кто работает с публичными сетями, эта дискуссия подтверждает ценность децентрализованного подхода, где безопасность и неизменность обеспечиваются математическими и экономическими стимулами, а не доверием к централизованным органам. Выбор между этими парадигмами будет определять, какие блокчейны получат широкое распространение в различных секторах экономики.

Частые вопросы

В чем суть спора между Canton и ZKsync?
Спор разгорелся вокруг определения блокчейна и методов обеспечения правил в сети. Алекс Глуховски из Matter Labs утверждает, что Canton не является истинным блокчейном из-за централизованного правоприменения, тогда как Digital Asset указывает на элементы централизации и в публичных блокчейнах.
Почему Matter Labs считает Canton не блокчейном?
Matter Labs полагает, что Canton использует централизованные механизмы для обеспечения правил, что противоречит принципам децентрализации, где правила должны гарантироваться исключительно криптографией и экономическими стимулами.
Что эта дискуссия означает для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?
Дискуссия подчеркивает фундаментальные различия между полностью децентрализованными и более контролируемыми блокчейнами. Это важно для оценки рисков инвестиций и понимания, какие блокчейн-архитектуры будут доминировать в различных секторах экономики, влияя на долгосрочную ценность активов и майнинговые стратегии.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости