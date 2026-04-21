Суть разногласий между Canton и ZKsync

В криптосообществе разгорелся оживленный спор между представителями двух значимых проектов: Алексом Глуховски, соучредителем Matter Labs (разработчика ZKsync), и сооснователями Digital Asset, стоящими за платформой Canton. Предметом дискуссии стали фундаментальные принципы, определяющие природу блокчейна, его децентрализацию и способы обеспечения правил внутри сети.

Алекс Глуховски из Matter Labs утверждает, что Canton, позиционируемый как «блокчейн для институциональных активов», на самом деле не является блокчейном в традиционном понимании. По его мнению, ключевым отличием Canton является его подход к обеспечению правил, который, как считает Глуховски, основан на «централизованном правоприменении». Он подчеркивает, что истинный блокчейн должен обеспечивать соблюдение правил исключительно через криптографические и экономические механизмы, без участия централизованных посредников или доверенных третьих сторон. Глуховски считает, что если правила могут быть изменены или отменены централизованным органом, то такая система теряет свою блокчейн-сущность и становится скорее распределенной базой данных.

В ответ на это, сооснователи Digital Asset, Кристофер Феррари и Эрик Сарджент, выразили несогласие с такой категоричной позицией. Они утверждают, что даже публичные блокчейны, такие как Ethereum или Bitcoin, не полностью свободны от элементов «централизованного правоприменения». Феррари и Сарджент указывают на то, что в случае возникновения серьезных проблем или необходимости внесения изменений, сообщество и разработчики публичных блокчейнов часто прибегают к социальному консенсусу, что, по их мнению, также является формой «централизованного» или, по крайней мере, скоординированного вмешательства. Они подчеркивают, что разница между публичными и частными/институциональными блокчейнами заключается не столько в абсолютном отсутствии централизации, сколько в степени и механизмах ее проявления.

Дискуссия также затронула вопрос о том, как различные блокчейн-архитектуры подходят к проблеме «плохих акторов» (злоумышленников). Глуховски настаивает, что децентрализованные блокчейны должны быть спроектированы таким образом, чтобы криптографические и экономические стимулы делали невыгодным или невозможным злонамеренное поведение. В то время как Digital Asset предполагает, что в институциональных контекстах, где участники известны и регулируются, могут быть применимы иные, более традиционные механизмы правоприменения, дополняющие или заменяющие чисто криптографические гарантии.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Эта дискуссия имеет важное значение для понимания будущего развития блокчейн-технологий, особенно в контексте их применения в традиционных финансах и регулируемых отраслях. Для инвесторов из РФ/СНГ, следящих за крипторынком, это подчеркивает фундаментальное различие между полностью децентрализованными публичными блокчейнами (как Bitcoin и Ethereum) и более контролируемыми, ориентированными на предприятия решениями, такими как Canton. Понимание этих различий критически важно при оценке рисков и потенциала различных криптоактивов и проектов. Для майнеров, особенно тех, кто работает с публичными сетями, эта дискуссия подтверждает ценность децентрализованного подхода, где безопасность и неизменность обеспечиваются математическими и экономическими стимулами, а не доверием к централизованным органам. Выбор между этими парадигмами будет определять, какие блокчейны получат широкое распространение в различных секторах экономики.