Инвесторы DeFi-платформы World Liberty Financial (WLFI) рассматривают возможность подачи коллективного иска. Причиной стало предложение команды проекта о продлении периода вестинга токенов до четырех лет, что вызвало волну недовольства и обвинения в мошенничестве.

Конфликт вокруг вестинга токенов WLFI

Проект World Liberty Financial (WLFI), ассоциируемый с сыновьями бывшего президента США Дональда Трампа, оказался в центре скандала. Команда DeFi-платформы предложила изменить условия вестинга токенов, продлив его до четырех лет, что вызвало резкую критику со стороны инвесторов и угрозы коллективным иском. Многие участники сообщества расценили эту инициативу как попытку мошенничества.

Согласно предложенным изменениям, бессрочная блокировка 62,3 миллиарда токенов WLFI будет заменена на плановую разблокировку. Для основателей, команды, советников и партнеров проекта предусмотрена двухлетняя заморозка активов, после которой начнется трехлетний период их высвобождения. Дополнительно, эти лица обязаны сжечь 4,5 миллиарда монет. Ранние инвесторы столкнутся с двухлетней блокировкой своих активов, после чего их разблокировка также займет 24 месяца.

Команда WLFI заявила, что в случае отказа держателей принять новые условия, их токены останутся заблокированными бессрочно по старым правилам. Для одобрения предложения необходим кворум в 1 миллиард WLFI и простое большинство голосов в течение семидневного периода. После развертывания новой функциональности у держателей будет 10 дней на принятие решения.

Реакция сообщества и Джастина Сана

Предложение вызвало шквал негодования. Одним из наиболее влиятельных противников инициативы стал Джастин Сан, основатель TRON и крупнейший держатель WLFI. Он назвал предложение «логической ловушкой», которая, по его мнению, навсегда заблокирует токены тех, кто проголосует против.

«Это не управление, а фарс. Подается как „сигнал согласования“ и „долгосрочное обязательство“, но по сути это одно из самых абсурдных мошенничеств в сфере управления, которые я видел», — заявил Сан.

Сан также подчеркнул, что это «не голосование, а принуждение», поскольку оно вознаграждает согласие и наказывает инакомыслие. Он сообщил, что его и ряд других крупных инвесторов отстранили от голосования, заморозив их токены управления.

Конфликт между Джастином Саном и платформой, связанной с семьей Трампов, начался еще в 2025 году, когда адрес Сана был внесен в черный список WLFI после перевода 50 миллионов монет. Дискуссия обострилась после сообщений о том, что World Liberty Financial берет займы под залог собственных токенов управления.

К критике присоединились и другие держатели WLFI. Инвестор под ником kripu призвал не принимать новые условия, предупреждая, что двухлетняя разблокировка закончится после президентского срока Трампа, и к тому времени стоимость токена может обнулиться. Многие пользователи назвали действия World Liberty Financial «скамом» и выразили надежду на судебное разбирательство. На момент публикации разработчики WLFI не предоставили комментариев по поводу претензий.

Что это значит для инвесторов и рынка?

Ситуация вокруг WLFI является ярким примером рисков, связанных с инвестициями в DeFi-проекты, особенно те, которые не имеют прозрачной структуры управления и могут в одностороннем порядке менять условия для держателей токенов. Для инвесторов из России и СНГ это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки проектов, изучения их токеномики и механизмов управления перед вложением средств. Подобные конфликты подрывают доверие к децентрализованным финансам и подчеркивают важность децентрализации не только на техническом, но и на управленческом уровне.

Практический вывод для инвесторов: всегда внимательно изучайте условия вестинга и разблокировки токенов, а также механизмы голосования в проектах. Участие в управлении должно быть прозрачным и справедливым, без возможности для команды проекта отстранять крупных держателей от голосования или принуждать к принятию невыгодных условий. В случае возникновения подобных ситуаций, как с WLFI, важно объединяться с другими инвесторами для защиты своих прав, в том числе через юридические механизмы, если это возможно.