Крупнейший кредитный протокол Aave инициировал создание альянса DeFi United для стабилизации ситуации после атаки на Kelp. Ведущие DeFi-платформы, включая Lido, EtherFi и Mantle, обязались выделить десятки тысяч ETH для восстановления обеспечения токена rsETH и предотвращения распространения негативных последствий в экосистеме.

Крупнейший децентрализованный кредитный протокол Aave возглавил масштабную инициативу под названием DeFi United, объединив усилия с ведущими платформами децентрализованных финансов (DeFi) для стабилизации ситуации после недавней атаки на протокол Kelp. Основная цель этого альянса — восстановить обеспечение токена rsETH, который оказался в центре инцидента, и минимизировать потенциальные негативные последствия для всей экосистемы DeFi.

Инцидент, произошедший 18 апреля, затронул токен rsETH, что привело к значительным потерям и поставило под угрозу стабильность связанных протоколов. В ответ на это, Aave инициировал коллективные действия, подчеркивая важность сотрудничества в кризисных ситуациях. «Мы считаем, что сотрудничество участников экосистемы важнее всего в такие моменты, и наш приоритет — достичь наилучшего возможного результата для пользователей», — заявили представители Aave, подчеркивая приверженность защите интересов пользователей.

Масштабная мобилизация ресурсов

Инициатива DeFi United быстро набрала обороты, привлекая значительные финансовые обязательства от ключевых игроков DeFi-рынка. Протоколы и фонды демонстрируют готовность выделить десятки тысяч ETH для покрытия дефицита и восстановления доверия.

Lido Finance: Команда Lido, один из крупнейших провайдеров ликвидного стейкинга, внесла предложение в свою децентрализованную автономную организацию (ДАО) о выделении до 2500 stETH, что эквивалентно примерно 5,8 миллионам долларов США. Это решение обусловлено прямой заинтересованностью Lido в стабильности экосистемы, поскольку бездействие может увеличить потери вкладчиков хранилища EarnETH и негативно сказаться на продуктах, связанных со stETH, а также на площадках ликвидности.

EtherFi Foundation: Фонд EtherFi объявил о планах внести 5000 ETH, что составляет около 11,5 миллиона долларов США, в специальный фонд помощи rsETH. Эта мера направлена на защиту пользователей и предотвращение возникновения безнадежных долгов в DeFi.

Личный вклад Стани Кулечова: Основатель и генеральный директор Aave, Стани Кулечов, лично обязался внести 5000 ETH в фонд DeFi United, демонстрируя свою приверженность делу и стремление к скорейшему разрешению ситуации.

Golem Foundation: Фонд Golem также присоединился к инициативе, выделив 1000 ETH.

Mantle Network: Команда L2-сети Mantle рассматривает возможность предоставления Aave DAO кредита на сумму 30 000 ETH сроком на три года. Этот кредит будет обеспечен токенами и 5% от доходов протокола Mantle, что подчеркивает долгосрочную перспективу сотрудничества и взаимной поддержки.

К инициативе также присоединились Ethena, LayerZero, Ink Foundation, Tydro и Frax Finance, что свидетельствует о широкой поддержке и понимании необходимости консолидированных действий в условиях кризиса.

Влияние на рынок и реакция сообщества

Инцидент с Kelp и последующая мобилизация ресурсов оказали заметное влияние на показатели Aave. До атаки общий объем заблокированных средств (TVL) в лендинг-протоколе превышал 26 миллиардов долларов США. Однако после взлома этот показатель опустился до 14 миллиардов долларов. Ончейн-аналитик EmberCN отметил, что объем депозитов на Aave сократился на 17,2 миллиарда долларов, достигнув 28,6 миллиарда долларов. Тем не менее, после объявления о запуске DeFi United отток средств, по его словам, прекратился, что указывает на восстановление доверия со стороны пользователей.

Токен AAVE, на фоне новостей о консолидации усилий, отреагировал ростом. За последние сутки его цена увеличилась почти на 2%, достигнув отметки около 93,3 доллара США на момент написания. Это демонстрирует позитивную реакцию рынка на скоординированные действия DeFi-сообщества.

Инициатива получила широкую поддержку в криптосообществе. Разработчица MetaMask Тейлор Монахан выразила свое восхищение, заявив: «Те, кто вечно философствует, слишком погружены в мечты о катастрофах, чтобы построить лучшее будущее. Спасибо тем, кто решился на действия. Горжусь, наблюдая за всем этим. DeFi United. DeFi Wins».

Важно отметить, что ранее, 21 апреля, совет безопасности Arbitrum принял экстренные меры, заблокировав 30 766 ETH (около 71,2 миллиона долларов США), которые были похищены в результате атаки на Kelp. Этот шаг стал частью более широких усилий по минимизации ущерба и возврату украденных средств.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-секторе, эта ситуация подчеркивает как риски, так и устойчивость децентрализованных систем. Инциденты, подобные атаке на Kelp, напоминают о необходимости диверсификации активов и тщательного анализа протоколов, в которые инвестируются средства. Однако быстрая и скоординированная реакция ведущих DeFi-проектов, включая Aave, Lido и EtherFi, демонстрирует зрелость и способность сообщества к саморегуляции и восстановлению. Это может укрепить доверие к DeFi в долгосрочной перспективе, но также служит напоминанием о волатильности и потенциальных уязвимостях. Майнерам, использующим свои ETH для стейкинга или предоставления ликвидности в DeFi, следует внимательно следить за новостями и обновлениями безопасности протоколов.