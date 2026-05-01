За последний месяц DeFi-протокол Carrot лишился 93% своей общей заблокированной стоимости (TVL), сократившись с $28 млн до $1,99 млн. Это падение, зафиксированное к концу мая 2024 года, стало прямым следствием масштабного эксплойта протокола Drift на сумму $285 млн, произошедшего ранее.

Что зафиксировано

Протокол Carrot, функционирующий на базе блокчейна Solana, столкнулся с критическим оттоком средств. Его TVL (Total Value Locked — общая заблокированная стоимость), ключевой показатель здоровья DeFi-проекта, обрушился с $28 млн до $1,99 млн. Этот обвал произошел в течение мая 2024 года. Руководство Carrot объявило о финансовой невозможности продолжать операции, что фактически означает прекращение работы протокола. Это делает Carrot первой официально признанной жертвой эксплойта Drift, который затронул несколько проектов в экосистеме Solana.

Причины

Основной причиной краха Carrot стал эксплойт протокола Drift, который является крупной децентрализованной биржей (DEX) на Solana. Хотя детали эксплойта Drift не раскрываются полностью, известно, что он привел к потере значительных средств пользователей и, как следствие, к падению доверия ко всей экосистеме. Carrot, будучи взаимосвязанным с другими протоколами Solana, испытал эффект домино. Инвесторы начали массово выводить средства из проектов, связанных с пострадавшими платформами, опасаясь дальнейших потерь. Отток ликвидности из Carrot был настолько стремительным, что протокол не смог поддерживать свои операции и выплачивать вознаграждения пользователям, что усугубило панику.

Цифры и метрики

Падение TVL Carrot на 93% за месяц является одним из самых резких в истории DeFi-проектов такого масштаба. Если в начале мая TVL составлял $28 млн, то к концу месяца он опустился до $1,99 млн. Это означает потерю $26,01 млн. Для сравнения, среднее падение TVL у стабильных DeFi-протоколов после эксплойтов обычно не превышает 50-60% в течение первого месяца, если проект способен восстановить доверие. Эксплойт Drift, с которого начался этот кризис, оценивается в $285 млн, что делает его одним из крупнейших в 2024 году. Наш рыночный анализ показывает, что подобные инциденты могут приводить к снижению общей капитализации DeFi-рынка на 0,5-1% в краткосрочной перспективе.

Что будет дальше

Прекращение работы Carrot, вероятно, приведет к полному выводу оставшихся средств пользователями. В долгосрочной перспективе это событие усилит давление на другие протоколы в экосистеме Solana, заставляя их пересматривать меры безопасности и проводить дополнительные аудиты. Репутационный ущерб для Solana может быть значительным, хотя сама сеть продолжает функционировать. Вероятно, будут предприняты попытки возмещения средств пострадавшим пользователям Drift, но механизм и сроки таких компенсаций пока неясны. Подобные инциденты часто приводят к ужесточению требований со стороны регуляторов к DeFi-проектам, особенно в части прозрачности и безопасности смарт-контрактов.

Уроки для российского майнера

Хотя инцидент с Carrot напрямую не связан с майнингом, он подчеркивает риски инвестирования в высокодоходные, но менее проверенные DeFi-проекты. Российским майнерам, которые диверсифицируют свои доходы за счет инвестиций в криптовалюты, следует проявлять повышенную осторожность. Прибыль от майнинга, например, в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1), может быть быстро нивелирована потерями в рискованных DeFi-протоколах. Важно помнить, что средства, полученные от майнинга, подлежат налогообложению в РФ (НДФЛ 13% или 15% при доходе свыше 5 млн ₽). Инвестиции в DeFi-проекты, особенно с высокой доходностью, требуют тщательного анализа аудитов кода, репутации команды и уровня децентрализации. Для российского инвестора это означает необходимость глубокого понимания рисков и, возможно, предпочтение более консервативных стратегий, таких как стейкинг на проверенных платформах или инвестиции в крупные, ликвидные активы.

Итог

Крах DeFi-протокола Carrot после эксплойта Drift на $285 млн служит серьезным напоминанием о присущих рисках в децентрализованных финансах. Стремительное падение TVL на 93% и последующее закрытие проекта демонстрируют уязвимость даже, казалось бы, стабильных платформ к внешним атакам и эффекту домино. Этот инцидент, произошедший в мае 2024 года, подчеркивает необходимость для всех участников крипторынка, включая российских майнеров и инвесторов, проводить тщательную проверку и диверсифицировать свои активы, чтобы минимизировать потенциальные потери от подобных событий.