Deezer: Почти половина новых треков — ИИ-генерация, но их не слушают

Стриминговый сервис Deezer сообщил, что около половины всех новых музыкальных загрузок созданы искусственным интеллектом, однако их прослушивание остаётся крайне низким.

ИИ-музыка на Deezer: Взрывной рост загрузок при минимальном интересе слушателей

Французская музыкальная стриминговая платформа Deezer опубликовала данные, согласно которым почти половина всех новых музыкальных произведений, загружаемых на сервис, созданы с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот показатель свидетельствует о стремительном росте объемов ИИ-генерируемого контента в музыкальной индустрии. Однако, несмотря на массовое появление таких треков, их фактическое прослушивание пользователями остаётся на крайне низком уровне.

По словам представителей Deezer, доля ИИ-музыки среди новых загрузок достигла впечатляющих 47%. Это означает, что почти каждый второй новый трек, попадающий на платформу, является продуктом алгоритмов. При этом, как отмечает компания, лишь 0,002% от общего числа прослушиваний на платформе приходится на композиции, созданные искусственным интеллектом. Такой колоссальный разрыв между объемом предложения и реальным спросом поднимает важные вопросы о ценности и привлекательности ИИ-музыки для широкой аудитории.

Эти данные отражают общую тенденцию, наблюдаемую в различных сферах контента, где инструменты ИИ значительно упрощают и удешевляют процесс создания. В то время как порог входа для генерации музыки снижается, качество и оригинальность, необходимые для привлечения слушателей, остаются ключевыми факторами. Отсутствие значительного интереса к ИИ-трекам может быть связано с их однообразием, недостатком эмоциональной глубины или просто перенасыщением рынка подобным контентом, который не находит отклика у аудитории.

Ситуация с ИИ-музыкой на Deezer перекликается с общими дискуссиями о влиянии искусственного интеллекта на творческие индустрии. С одной стороны, ИИ предоставляет новые возможности для экспериментов и создания, с другой — ставит под сомнение роль человеческого творчества и авторства. Для стриминговых платформ это также вызов: как управлять огромным потоком контента, значительная часть которого не востребована, и как обеспечить справедливое вознаграждение для действительно популярных артистов, будь то люди или ИИ-системы, если последние когда-либо достигнут такого уровня.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Хотя новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она иллюстрирует важный аспект развития технологий: экспоненциальный рост генеративных мощностей ИИ. Подобные тенденции могут косвенно влиять на криптоиндустрию. Например, развитие ИИ-технологий требует значительных вычислительных ресурсов, что может стимулировать спрос на высокопроизводительные чипы и, как следствие, на энергоэффективные решения для их питания, включая те, что используются в майнинге. Увеличение спроса на графические процессоры (GPU) для обучения ИИ-моделей уже оказывало влияние на рынок оборудования, используемого в том числе и для майнинга некоторых криптовалют. Для майнеров ASIC-устройств это означает, что косвенное влияние может быть связано с общим трендом на энергоэффективность и развитие полупроводниковой индустрии, которая является основой для производства как майнингового оборудования, так и чипов для ИИ.

Частые вопросы

Какой процент новых музыкальных загрузок на Deezer создается ИИ?
По данным Deezer, около 47% всех новых музыкальных загрузок на платформе созданы с использованием технологий искусственного интеллекта, что указывает на значительный объем такого контента.
Насколько популярна ИИ-музыка среди слушателей Deezer?
Несмотря на большой объем загрузок, фактическое прослушивание ИИ-музыки крайне низкое — она составляет всего 0,002% от общего числа прослушиваний на платформе.
Как это влияет на майнеров или криптоиндустрию?
Хотя прямого влияния нет, рост ИИ-технологий увеличивает спрос на вычислительные мощности и энергоэффективные чипы, что может косвенно влиять на рынок оборудования и технологий, используемых в майнинге.

