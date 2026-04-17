Crypto Council for Innovation включил Digital Energy Council в свой состав

Crypto Council for Innovation расширил свой состав, включив Digital Energy Council в качестве первого участника, ориентированного на цифровую энергетику.

Криптоиндустрия продолжает укреплять свои связи с энергетическим сектором. Crypto Council for Innovation (CCI), объединяющая ведущие компании криптовалютной отрасли, объявила о включении Digital Energy Council (DEC) в свой состав. Это первый участник организации, деятельность которого сосредоточена исключительно на вопросах цифровой энергетики.

Digital Energy Council представляет собой некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами регулирования и развития цифровых энергетических технологий. Её включение в состав CCI подчёркивает растущее значение энергетической тематики для криптоиндустрии, особенно в контексте майнинга и устойчивого развития.

CCI, основанная в 2021 году, объединяет такие компании, как Coinbase, Fidelity Digital Assets и Paradigm. Организация активно участвует в разработке политики и регулирования криптовалютной отрасли на международном уровне. Включение DEC в состав CCI позволит усилить взаимодействие между криптоиндустрией и энергетическим сектором, что особенно важно в условиях ужесточения экологических требований к майнингу.

Сотрудничество CCI и DEC может стать важным шагом в развитии устойчивых практик в криптоиндустрии. Ожидается, что организации будут совместно работать над разработкой стандартов и рекомендаций, направленных на снижение углеродного следа криптовалютного майнинга и повышение энергоэффективности.

Что это значит

Для России и стран СНГ это событие подчёркивает важность интеграции криптоиндустрии с энергетическим сектором. Учитывая, что регион является одним из крупнейших центров майнинга, сотрудничество CCI и DEC может повлиять на развитие локальных стандартов и практик в области энергопотребления криптоиндустрии.

Частые вопросы

Что такое Crypto Council for Innovation?
Crypto Council for Innovation (CCI) — это организация, объединяющая ведущие компании криптовалютной отрасли, такие как Coinbase и Fidelity Digital Assets, для разработки политики и регулирования.
Почему важно включение Digital Energy Council в CCI?
Включение DEC подчёркивает важность энергетической тематики для криптоиндустрии, особенно в контексте майнинга и устойчивого развития.
Как это повлияет на майнинг в России и СНГ?
Сотрудничество CCI и DEC может повлиять на развитие локальных стандартов и практик в области энергопотребления криптоиндустрии, что особенно важно для региона как крупного центра майнинга.

