Consensus Miami 2026 стартовал с участием ведущих игроков криптоиндустрии. В первый день обсуждали тренды майнинга, регулирование и перспективы рынка.

Криптоэнтузиаст из Иркутской области Алексей Петров стал одним из первых российских участников Consensus Miami 2026. Он прилетел на форум, чтобы обсудить перспективы майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией и узнать о новых технологиях.

Кто, сколько, когда

Consensus Miami 2026 открылся 5 мая в конференц-центре Майами. В первый день форума собралось более 10 000 участников из 120 стран. Среди спикеров — представители Coinbase, Binance, MicroStrategy и других крупных компаний. Подробнее — майнеры Bitmain.

Как это работает технически

Организаторы использовали инновационные решения для взаимодействия участников: блокчейн-идентификацию, NFT-билеты и децентрализованные системы голосования. Это позволило сократить время регистрации до 30 секунд и повысить безопасность.

Реакция конкурентов

Конкурирующие форумы, такие как Paris Blockchain Week и Token2049, уже анонсировали свои мероприятия на 2027 год. Они планируют внедрить аналогичные технологии и привлечь больше участников из Азии и Европы. Для российских майнеров это означает рост спроса на модели MicroBT.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров Consensus Miami стал площадкой для обсуждения новых возможностей. В Иркутской области, где стоимость электроэнергии составляет около 3 ₽/кВт·ч, промышленный майнинг остаётся прибыльным. По данным ФНС, в 2026 году число зарегистрированных майнеров в России выросло на 15%.

В редакции MinerWorld отмечают, что участие российских компаний в международных форумах способствует легализации майнинга и привлечению инвестиций в регионы с дешёвой электроэнергией.

Consensus Miami 2026 продолжит работу до 7 мая. Участники ожидают новых анонсов и дискуссий о будущем криптоиндустрии. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнинг-хостинг в дата-центре.