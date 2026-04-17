Рынок криптовалют переживает затяжную криптозиму, по данным CoinGecko

По оценкам аналитической платформы CoinGecko, глобальный рынок криптовалют вступил в фазу «затяжной криптозимы». Это состояние характеризуется существенным снижением торговой активности и общей рыночной капитализации. Подобная динамика, как отмечают эксперты, свидетельствует об ослаблении инвестиционного спроса после периода бурного роста, наблюдавшегося в 2021 году.

Термин «криптозима» традиционно используется для описания продолжительных периодов медвежьего рынка, когда цены на большинство цифровых активов значительно падают, а восстановление происходит медленно. Текущая ситуация, по мнению CoinGecko, отличается своей затяжной природой, что может указывать на более глубокие структурные изменения или длительный период консолидации перед следующим циклом роста. Снижение объемов торгов является ключевым индикатором, поскольку оно отражает уменьшение интереса как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов.

Исторически, криптозимы следовали за пиками бычьих рынков, например, после 2017 и 2021 годов. Каждый такой период сопровождался не только падением цен, но и «очищением» рынка от менее устойчивых проектов, а также стимулировал развитие новых технологий и инфраструктуры. Однако длительность и глубина текущего спада вызывают опасения у некоторых участников рынка. В то же время, опытные инвесторы рассматривают такие периоды как возможность для накопления активов по более низким ценам.

Влияние макроэкономических факторов, таких как инфляция, повышение процентных ставок центральными банками и геополитическая нестабильность, также играет значительную роль в текущей ситуации. Эти факторы снижают аппетит к рисковым активам, к которым традиционно относятся криптовалюты, и заставляют инвесторов пересматривать свои портфели в пользу более консервативных инструментов. Замедление глобальной экономики и ужесточение монетарной политики создают дополнительное давление на крипторынок, продлевая период стагнации.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ текущая «затяжная криптозима» означает необходимость пересмотра стратегий. В условиях снижения цен и торговой активности, майнерам следует уделять особое внимание оптимизации затрат на электроэнергию и выбору наиболее энергоэффективного оборудования, чтобы оставаться прибыльными. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность, избегать импульсивных решений и, возможно, рассмотреть возможность долгосрочного накопления активов, которые, по их мнению, имеют фундаментальную ценность. Важно также следить за развитием регулирования криптовалют в регионе, которое может оказать дополнительное влияние на местный рынок.