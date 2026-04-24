Криптовалютная биржа Coinbase запускает функцию Trade at Settlement (TAS) для фьючерсов XRP и программу маркет-мейкеров, стремясь привлечь институциональных инвесторов и улучшить ликвидность. Эти шаги направлены на снижение волатильности и рисков для крупных игроков.

Coinbase расширяет возможности для институционалов

Криптовалютная биржа Coinbase активно работает над привлечением институциональных инвесторов в экосистему XRP. В рамках этой стратегии биржа анонсировала запуск новой функции Trade at Settlement (TAS) для фьючерсов XRP, а также программу маркет-мейкеров, призванную значительно улучшить ликвидность на своей деривативной платформе.

Функция TAS, которая станет доступна с 1 мая, позволит крупным участникам рынка совершать блочные сделки по официальной цене расчёта. Это нововведение существенно снизит подверженность инвесторов внутридневной волатильности, что является ключевым фактором для регулируемых институциональных операций. По мнению криптоаналитика BankXRP, это значительный шаг к упрощению исполнения сделок для институционалов.

Одновременно с этим, с 1 мая начнёт действовать программа маркет-мейкеров, направленная на повышение ликвидности фьючерсов XRP и других криптовалютных деривативов на платформе Coinbase. Ожидается, что эта программа в сочетании с функцией TAS улучшит глубину стакана ордеров биржи. Важно отметить, что функция TAS будет применяться как к «нано», так и к полноразмерным фьючерсам XRP.

Растущий интерес к XRP со стороны институционалов

Шаги Coinbase по привлечению институциональных инвесторов в XRP совпадают с растущим спросом на XRP ETF. По данным SoSoValue, эти фонды за текущий месяц привлекли $75 млн, а их общие чистые активы превышают $1 млрд. Аналитики, такие как Chad, отмечают, что функция TAS для фьючерсов XRP является именно тем инструментом, который делает актив более привлекательным для крупных игроков, минимизируя проскальзывание и внутридневные риски при блочных сделках. Это рассматривается как крайне позитивный фактор для углубления ликвидности и институционального принятия.

Дополнительным подтверждением растущего интереса стало объявление национального чартерного банка SoFi о поддержке депозитов XRP, наряду с Bitcoin, Ethereum и Solana. Представители Ripple подчеркнули важность этого шага, отметив, что расширение доступа к XRP через такие платформы способствует увеличению участия пользователей и росту полезности актива.

Компания Ripple также неоднократно акцентировала внимание на институциональном росте, наблюдаемом с момента запуска XRP ETF в прошлом году. По их мнению, рост XRP обусловлен регуляторной ясностью, достигнутой после решения судьи Аналисы Торрес, которая признала, что XRP не является ценной бумагой в деле Ripple против SEC. Фирма прогнозирует дальнейшее увеличение принятия альткоина с возвращением бычьего рынка, учитывая стабильный приток средств в XRP ETF даже в текущих рыночных условиях. Ripple также связывает растущий спрос с ролью XRP как нативного токена полезности в XRP Ledger и активизацией сетевой активности.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ эти события указывают на укрепление позиций XRP на мировом рынке и повышение его привлекательности для крупных капиталов. Улучшение ликвидности и снижение рисков на таких платформах, как Coinbase, могут косвенно влиять на общую стабильность и прогнозируемость актива. Хотя прямой доступ к деривативным продуктам Coinbase для граждан РФ и СНГ может быть ограничен из-за санкций и регуляторных барьеров, рост институционального интереса к XRP в целом способствует его легитимизации и потенциальному росту стоимости в долгосрочной перспективе.

Практическое замечание для майнеров

Хотя XRP не является майнинговой криптовалютой в традиционном смысле (он не использует Proof-of-Work), косвенно эти новости могут быть интересны майнерам, диверсифицирующим свои криптоактивы. Увеличение институционального спроса и улучшение ликвидности могут привести к росту цены XRP, что может быть выгодно для тех, кто рассматривает его как часть своего инвестиционного портфеля, полученного от обмена намайненных монет. Однако, для майнеров, ориентированных на добычу PoW-криптовалют, эти события не несут прямого влияния на их операционную деятельность.