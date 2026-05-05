Coinbase инвестировала более $1 млн в платформу Centrifuge, которая станет ключевым партнёром для запуска токенизированных активов на Base — Ethereum-блокчейне, разработанном Coinbase. Это решение усилит интеграцию реальных активов в криптоэкосистему.

Хронология событий

В марте 2024 года Coinbase объявила о запуске Base как L2-решения (надстройки над основной сетью Ethereum). В апреле начались переговоры с Centrifuge о сотрудничестве. В мае стороны достигли соглашения, и Centrifuge стал основным партнёром для токенизации активов на Base.

Ключевые цифры и метрики

Объём инвестиций Coinbase в Centrifuge превысил $1 млн. На платформе Centrifuge уже токенизировано активов на сумму более $300 млн. Base обрабатывает более 100 тыс. транзакций в день при средней комиссии $0.01.

Что говорят участники рынка

«Мы видим огромный потенциал в интеграции реальных активов в криптоэкосистему», — заявил представитель Coinbase.

Российский угол

В России токенизация активов регулируется ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который позволяет выпускать токены под реальные активы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции Coinbase эквивалентны 90-95 млн ₽. В редакции MinerWorld отмечают, что это может стимулировать российские компании к выпуску токенизированных активов на международных платформах.

Решение Coinbase усиливает тренд на интеграцию реальных активов в криптоэкосистему, что открывает новые возможности для инвесторов и бизнеса.