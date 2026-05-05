Coinbase сократит 950 сотрудников — 14% от общего штата. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это эквивалентно экономии в 1,5-2 млрд рублей ежегодно. Генеральный директор Брайан Армстронг объявил о реструктуризации компании с акцентом на искусственный интеллект (ИИ).
Хронология событий
5 мая 2026 года Армстронг отправил письмо сотрудникам, объясняя необходимость сокращений. Основные изменения включают упрощение иерархии до пяти уровней и создание AI-native pods — команд, управляющих множеством ИИ-агентов. Уже сейчас 40% ежедневного кода в Coinbase генерируется ИИ, а к октябрю 2025 года компания планирует увеличить этот показатель до 50%.
Ключевые цифры и метрики
- 14% сокращений штата — 950 сотрудников
- 40% кода генерируется ИИ (цель — 50% к октябрю 2025)
- 16 недель оклада и две дополнительные недели за каждый год работы — компенсация увольняемым
- 5 уровней иерархии вместо прежней структуры
Что говорят участники рынка
«Мы готовимся к новому этапу роста, включая волну интереса к стейблкоинам, prediction markets и токенизации», — заявил Армстронг. В редакции MinerWorld отмечают, что переход на ИИ может снизить операционные расходы Coinbase на 20-25% в ближайшие два года.
Российский угол
В России, где промышленный тариф на электроэнергию в Иркутской области составляет около 3-4 ₽/кВт·ч, аналогичные технологии ИИ могут сократить затраты на майнинг на 15-20%. Это особенно актуально на фоне роста числа промышленных майнинг-площадок в Сибири.
Реструктуризация Coinbase показывает, как ИИ трансформирует криптоиндустрию, делая её более эффективной и адаптивной к изменениям рынка.
