Coinbase сокращает 14% штата, чтобы перестроить бизнес вокруг искусственного интеллекта. Брайан Армстронг объясняет причины и последствия для крипторынка.

Coinbase сократит 950 сотрудников — 14% от общего штата. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это эквивалентно экономии в 1,5-2 млрд рублей ежегодно. Генеральный директор Брайан Армстронг объявил о реструктуризации компании с акцентом на искусственный интеллект (ИИ).

Хронология событий

5 мая 2026 года Армстронг отправил письмо сотрудникам, объясняя необходимость сокращений. Основные изменения включают упрощение иерархии до пяти уровней и создание AI-native pods — команд, управляющих множеством ИИ-агентов. Уже сейчас 40% ежедневного кода в Coinbase генерируется ИИ, а к октябрю 2025 года компания планирует увеличить этот показатель до 50%.

Ключевые цифры и метрики

14% сокращений штата — 950 сотрудников

40% кода генерируется ИИ (цель — 50% к октябрю 2025)

16 недель оклада и две дополнительные недели за каждый год работы — компенсация увольняемым

5 уровней иерархии вместо прежней структуры

Что говорят участники рынка

«Мы готовимся к новому этапу роста, включая волну интереса к стейблкоинам, prediction markets и токенизации», — заявил Армстронг. В редакции MinerWorld отмечают, что переход на ИИ может снизить операционные расходы Coinbase на 20-25% в ближайшие два года.

Российский угол

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в Иркутской области составляет около 3-4 ₽/кВт·ч, аналогичные технологии ИИ могут сократить затраты на майнинг на 15-20%. Это особенно актуально на фоне роста числа промышленных майнинг-площадок в Сибири.

Реструктуризация Coinbase показывает, как ИИ трансформирует криптоиндустрию, делая её более эффективной и адаптивной к изменениям рынка.