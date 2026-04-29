Индикатор Coinbase Premium, отслеживающий спрос на биткоин в США, впервые за год стал отрицательным. Одновременно зафиксированы рекордные реализованные убытки в $6 млрд.

За последние сутки ключевой индикатор спроса на биткоин в США — Coinbase Premium — впервые за год опустился ниже нуля. Одновременно с этим аналитики зафиксировали рекордные реализованные убытки инвесторов на уровне $6 млрд.

Что зафиксировано

Coinbase Premium — это разница между ценой биткоина на Coinbase и среднерыночной стоимостью. Отрицательное значение показателя указывает на снижение спроса со стороны институциональных инвесторов в США. Вчера значение индикатора составило -0,5%, что стало минимальным показателем с апреля 2023 года.

Причины

Основной фактор — массовый вывод средств крупными инвесторами на фоне коррекции рынка. За последнюю неделю биткоин потерял более 10% стоимости, опустившись ниже $60 000. Это спровоцировало волну продаж, особенно среди долгосрочных держателей.

Цифры и метрики

Реализованные убытки за сутки: $5,97 млрд

Coinbase Premium: -0,5%

Цена биткоина: $59 200 (по курсу ЦБ РФ около 5,6 млн ₽)

Объём вывода средств с Coinbase: $1,2 млрд за неделю

Что будет дальше

В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация может привести к дальнейшему снижению хэшрейта сети биткоин, если крупные майнеры начнут сокращать мощности. Однако российские майнинговые компании с низкими тарифами на электроэнергию (в среднем 3-5 ₽/кВт·ч) могут сохранить рентабельность даже при текущих ценах.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров текущая коррекция рынка может стать поводом для оптимизации затрат. В условиях снижения цен на оборудование и стабильных тарифов на электроэнергию в регионах с дешёвыми ресурсами (Иркутская область, Красноярский край, Карелия) можно рассмотреть возможность расширения мощностей. При этом важно учитывать требования ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и своевременно регистрироваться в реестре майнеров ФНС.