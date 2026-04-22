Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase расширяет свое присутствие на британском рынке, добавив в листинг tGBP – первый стейблкоин, привязанный к фунту стерлингов. Это событие открывает новые возможности для пользователей по всему миру.

Coinbase расширяет предложение стейблкоинов

Криптовалютная биржа Coinbase 22 апреля объявила о включении в листинг Tokenised GBP (tGBP), что стало первым шагом платформы в сегменте стейблкоинов, обеспеченных британским фунтом стерлингов. Этот актив теперь доступен для пользователей по всему миру, что значительно расширяет возможности для операций с фиатными валютами в цифровом пространстве.

Эмитентом tGBP выступает компания BCP Technologies, которая зарегистрирована в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). Стейблкоин полностью обеспечен денежными средствами и краткосрочными государственными облигациями Великобритании в соотношении 1:1, что гарантирует его стабильность и надежность.

Значение tGBP для британского рынка

Появление tGBP на Coinbase предоставляет британским пользователям уникальную возможность хранить и переводить средства в своей национальной валюте непосредственно на бирже, минуя необходимость конвертации в долларовые стейблкоины. Это устраняет потенциальные валютные риски и снижает транзакционные издержки, связанные с двойной конвертацией.

«В странах, которые будут медленно внедрять стейблкоины, возникнут те же проблемы, что и у отстающих в освоении интернета», — отметил руководитель Polygon Foundation Сандип Найлвал.

Для трейдеров и компаний из Великобритании это нововведение значительно упрощает операции, устраняя сложности, связанные с валютными ограничениями. Пользователи Coinbase теперь могут покупать, продавать, конвертировать, отправлять и получать tGBP через приложение биржи и на платформе Coinbase Exchange.

Глобальный рост рынка стейблкоинов

Общий объем рынка стейблкоинов уже превысил отметку в $320 млрд, согласно данным DefiLlama. За 2025 год стейблкоины обеспечили транзакции на сумму более $30 трлн, что подчеркивает их растущую роль в мировой финансовой системе. Их популярность обусловлена тем, что они позволяют проводить расчеты, практически не зависящие от волатильности криптовалютного рынка.

Брайан Армстронг, глава Coinbase, прокомментировал листинг, назвав стейблкоины «лучшей формой денег». Сандип Найлвал из Polygon Foundation также подчеркнул важность национальных стейблкоинов, указывая на их критическую роль в развитии ончейн-экономики каждой страны. Найлвал отметил, что традиционные международные переводы по-прежнему сопряжены с высокими комиссиями (около 6%) и занимают несколько дней, в то время как стейблкоины позволяют проводить расчеты за считанные секунды с минимальными затратами.

Регулирование и перспективы

Великобритания активно работает над созданием собственной регуляторной базы для стейблкоинов, ожидая полного внедрения соответствующих правил к концу 2026 года. Успех и широкое распространение tGBP во многом будут зависеть от скорости завершения работы FCA над нормативно-правовой базой.

Внедрение tGBP является важным шагом для Coinbase в укреплении позиций на европейском рынке и демонстрацией приверженности к интеграции традиционных финансовых инструментов с инновационными блокчейн-технологиями. Для пользователей из России и СНГ это событие может быть интересно как индикатор глобальных тенденций в развитии криптовалютной инфраструктуры. Хотя прямой доступ к tGBP может быть ограничен из-за санкций, появление новых национальных стейблкоинов расширяет общий рынок и потенциально может способствовать появлению аналогичных решений в других регионах. Это также подчеркивает растущую потребность в стабильных цифровых активах, которые могут служить мостом между традиционными финансами и децентрализованными системами.