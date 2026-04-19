Cobo представила «агентский» кошелек для ИИ-операций в блокчейне

Сингапурская компания Cobo, специализирующаяся на решениях для управления цифровыми активами, объявила о запуске нового продукта — Cobo Agentic Wallet. Этот инновационный кошелек разработан для того, чтобы предоставить агентам искусственного интеллекта (ИИ) возможность автономно выполнять различные операции непосредственно в блокчейне. Основной акцент при создании Cobo Agentic Wallet был сделан на безопасность, что достигается за счет интеграции передовой технологии мультипартийных вычислений (MPC).

Развитие ИИ-технологий и их интеграция в криптовалютную индустрию открывают новые перспективы для автоматизации и оптимизации процессов. Традиционные криптокошельки требуют прямого участия пользователя для подтверждения каждой транзакции, что ограничивает возможности ИИ-агентов. Cobo Agentic Wallet призван устранить это ограничение, позволяя ИИ-системам взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps), управлять активами и выполнять сложные ончейн-операции без постоянного человеческого надзора.

Ключевой особенностью нового кошелька является использование MPC-технологии. Мультипартийные вычисления позволяют разделить приватный ключ кошелька на несколько частей, которые хранятся у разных сторон. Для подписания транзакции требуется согласие определенного количества этих сторон, что значительно повышает уровень безопасности. Даже если одна из частей ключа будет скомпрометирована, злоумышленник не сможет получить полный доступ к средствам. В контексте «агентского» кошелька это означает, что даже если ИИ-агент или одна из систем, управляющих им, будет взломана, активы останутся защищенными благодаря распределенному хранению и управлению ключами.

Внедрение таких решений, как Cobo Agentic Wallet, отражает общую тенденцию к слиянию искусственного интеллекта и блокчейн-технологий. Это открывает путь к созданию более сложных и автономных финансовых систем, где ИИ-агенты смогут эффективно управлять портфелями, участвовать в DeFi-протоколах, выполнять арбитражные стратегии и даже взаимодействовать с NFT-рынками. Подобные инструменты могут значительно снизить операционные издержки и повысить скорость выполнения транзакций, что особенно актуально для институциональных инвесторов и крупных фондов, использующих алгоритмическую торговлю.

Что это значит для рынка и пользователей из РФ/СНГ

Запуск Cobo Agentic Wallet является важным шагом в развитии инфраструктуры для автоматизированного управления цифровыми активами. Для пользователей из РФ и СНГ, активно участвующих в криптовалютном рынке, это означает появление новых инструментов для повышения эффективности инвестиционных стратегий и торговых операций. Хотя прямое использование таких сложных систем может быть доступно в первую очередь крупным игрокам и разработчикам, сама концепция автономных ИИ-агентов, способных безопасно взаимодействовать с блокчейном, указывает на будущее, где автоматизация будет играть ключевую роль. Это также подчеркивает растущую потребность в надежных и безопасных решениях для хранения и управления криптоактивами, что особенно актуально в условиях ужесточения регулирования и повышенных рисков в регионе.