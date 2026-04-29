Anthropic выпустила коннекторы для интеграции Claude с Blender, Adobe Photoshop и другими популярными инструментами для дизайна и 3D-моделирования.

Коротко: стартап Anthropic представил набор коннекторов, которые позволяют ИИ Claude работать напрямую с Blender, Adobe Photoshop, Premiere и другими популярными инструментами для дизайна и 3D. Среди ключевых функций — автоматизация рутинных задач, генерация скриптов и интеграция инструментов в единый конвейер.

Claude интегрирован с Blender, Adobe, Autodesk, Ableton и SketchUp.

ИИ помогает автоматизировать рутинные задачи, такие как пакетная обработка ресурсов и настройка структуры проекта.

Anthropic присоединилась к Blender Development Fund для поддержки разработки API Python.

Студенты и преподаватели получат доступ к Claude и новым коннекторам для учебных программ.

Развёрнуто по фактам

Anthropic выпустила набор коннекторов, которые позволяют Claude взаимодействовать с популярными инструментами для дизайна и 3D-моделирования. Среди них Blender, Adobe Photoshop, Premiere, Autodesk Fusion, Ableton и SketchUp. Например, в Blender Claude предоставляет интерфейс для API на Python, что позволяет 3D-художникам анализировать и настраивать целые сцены или создавать собственные скрипты для пакетного применения изменений к объектам.

В Adobe Photoshop и Premiere Claude помогает воплощать идеи в виде изображений и видео, используя более 50 инструментов в приложениях Creative Cloud. В Autodesk Fusion дизайнеры и инженеры могут создавать и редактировать 3D-модели через диалог с ИИ. В Ableton Claude опирается на ответы, приведенные в официальной документации по продуктам Live и Push.

Что говорят данные

Anthropic присоединилась к Blender Development Fund в качестве мецената, чтобы поддержать проект в его дальнейшей разработке API Python. Это решение может ускорить интеграцию Claude с другими инструментами для 3D-моделирования.

Прогноз и риски

Интеграция Claude с популярными инструментами для дизайна и 3D-моделирования может значительно ускорить творческие процессы и снизить затраты на обучение новым программам. Однако существует риск, что ИИ может частично заменить рутинные задачи, что повлияет на рынок труда для начинающих дизайнеров и 3D-художников.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских дизайнеров и 3D-художников интеграция Claude с Blender и Adobe Photoshop может стать значительным преимуществом. Кроме того, российские студенты и преподаватели получат доступ к Claude и новым коннекторам для учебных программ, что может повысить уровень подготовки специалистов в области дизайна и 3D-моделирования.