Как новый токен CTR и двухказначейская модель Citrea повлияют на доходность российских майнеров в условиях текущего курса рубля?

Триггер события

Проект Citrea, ориентированный на масштабирование сети Bitcoin, объявил о запуске собственного токена CTR и внедрении двухказначейской модели. Основная особенность — только активные голосующие xCTR (версия токена для управления) получают дополнительные эмиссии ликвидности. Неактивные стейкинговые CTR, напротив, будут облагаться штрафами за вывод средств.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Подобные модели управления уже применялись в проектах вроде Curve Finance и Aave, где активные участники получали больше вознаграждений. Однако Citrea стала первым решением, ориентированным именно на масштабирование Bitcoin. В отличие от ранних L2-решений (надстроек над основной сетью), таких как Lightning Network, Citrea предлагает более гибкую систему стимулирования участников.

Цифры, которые меняют картину

По предварительным данным, эмиссия ликвидности для активных голосующих xCTR составит до 15% годовых, в то время как штрафы за неактивный стейкинг могут достигать 5%. Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область (тарифы около 3-4 ₽/кВт·ч), это может стать дополнительным источником дохода.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Внедрение двухказначейской модели может стимулировать активность майнеров и инвесторов, особенно в условиях текущего курса рубля (около 90-95 ₽ за $1). По нашим наблюдениям, это также может привести к увеличению числа регистраций в реестре майнеров ФНС России, так как участники будут стремиться легализовать свои доходы для получения дополнительных выгод.

Практический вывод для российского майнера

Для российских майнеров важно учитывать налогообложение: доходы от стейкинга CTR будут облагаться НДФЛ в размере 13% или 15% для сумм свыше 5 млн ₽ в год. Однако при грамотном планировании это может компенсироваться высокой доходностью от активного участия в голосованиях.